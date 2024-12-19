Путин осудил Израиль за захват сирийских территорий

Президент России Владимир Путин высказался об обстановке на Ближнем Востоке. Он напомнил, что всему миру давно известна позиция России как по Ливану, так и по Палестине. В последнем случае Путин вновь осудил действия Израиля.
«Мы находимся в постоянном контакте [по ситуации на Ближнем Востоке] с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Мы обсуждали ситуацию в регионе, наша позиция хорошо известна и по Ливану и по Палестине — она очевидна. Решить проблему Палестины можно. Для этого нужно создать два государства: Израиль и Палестину. И если Израиль уже создан то Палестина фактически нет. Мы неоднократно осуждали действия Израиля. То же касается и Ливана. Сейчас Израиль также главный бенефициар действий в Сирии. Россия осуждает захват сирийски территорий со стороны Тель-Авива», — заявил Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста турецкого Anadolu.
По словам президента РФ, Израиль сейчас усугубляет события в Сирии, завлекая свои войска все глубже вглубь страны. Но Путин понадеялся, что вскоре Израиль одумается и выведет свои силы.
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