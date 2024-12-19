Путин осудил Израиль за захват сирийских территорий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин высказался о конфликте на Ближнем Востоке. с участием Израиля
Владимир Путин высказался о конфликте на Ближнем Востоке. с участием Израиля Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин высказался об обстановке на Ближнем Востоке. Он напомнил, что всему миру давно известна позиция России как по Ливану, так и по Палестине. В последнем случае Путин вновь осудил действия Израиля. 

«Мы находимся в постоянном контакте [по ситуации на Ближнем Востоке] с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Мы обсуждали ситуацию в регионе, наша позиция хорошо известна и по Ливану и по Палестине — она очевидна. Решить проблему Палестины можно. Для этого нужно создать два государства: Израиль и Палестину. И если Израиль уже создан то Палестина фактически нет. Мы неоднократно осуждали действия Израиля. То же касается и Ливана. Сейчас Израиль также главный бенефициар действий в Сирии. Россия осуждает захват сирийски территорий со стороны Тель-Авива», — заявил Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста турецкого Anadolu.

По словам президента РФ, Израиль сейчас усугубляет события в Сирии, завлекая свои войска все глубже вглубь страны. Но Путин понадеялся, что вскоре Израиль одумается и выведет свои силы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин высказался об обстановке на Ближнем Востоке. Он напомнил, что всему миру давно известна позиция России как по Ливану, так и по Палестине. В последнем случае Путин вновь осудил действия Израиля.  «Мы находимся в постоянном контакте [по ситуации на Ближнем Востоке] с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Мы обсуждали ситуацию в регионе, наша позиция хорошо известна и по Ливану и по Палестине — она очевидна. Решить проблему Палестины можно. Для этого нужно создать два государства: Израиль и Палестину. И если Израиль уже создан то Палестина фактически нет. Мы неоднократно осуждали действия Израиля. То же касается и Ливана. Сейчас Израиль также главный бенефициар действий в Сирии. Россия осуждает захват сирийски территорий со стороны Тель-Авива», — заявил Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста турецкого Anadolu. По словам президента РФ, Израиль сейчас усугубляет события в Сирии, завлекая свои войска все глубже вглубь страны. Но Путин понадеялся, что вскоре Израиль одумается и выведет свои силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...