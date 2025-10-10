Экс-премьер Британии Сунак нашел работу в Microsoft

Риши Сунак стал советником Microsoft и Anthropic после отставки
Экс-премьер Британии Сунак устроился советником в Microsoft и Anthropic
Экс-премьер Великобритании Риши Сунак занял должность старшего советника в корпорации Microsoft и AI-стартапе Anthropic. Об этом сообщается в заявлении самого политика.

«Я давно верил, что технологии изменят наш мир. В качестве старшего советника я хочу помочь этим компаниям добиться того, чтобы этот переход принес максимально возможные улучшения в нашу жизнь», — заявил Сунак 9 октября, передает информацию РБК.

Бывший глава правительства будет консультировать технологические компании по вопросам развития искусственного интеллекта, при этом его заработную плату направят в благотворительный фонд The Richmond Project. Совещательный комитет по деловым назначениям Великобритании одобрил совмещение должностей, отметив, что Сунак будет огражден от лоббистской деятельности.

Ранее изданием Взгляд публиковалась информация о том, что корпорация Microsoft подала в Роспатент пакет из более чем десяти заявок на регистрацию своих основных товарных знаков. Среди них — такие известные бренды как Windows, Excel, Xbox и само название Microsoft. Документы были направлены 3 октября от имени американской материнской компании. Регистрация коснется ключевых программных продуктов и платформ, которые уже давно представлены на российском рынке.

