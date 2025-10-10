Миллионы россиян уйдут в тень после одного решения

Отмена самозанятости вернет в тень миллионы россиян
Отмена режима самозанятости в России 2026 приведет к уходу в теневой сектор до 40% участников рынка
Отмена режима самозанятости в России 2026 приведет к уходу в теневой сектор до 40% участников рынка Фото:

Отмена специального налогового режима для самозанятых может привести к массовому уходу в теневой сектор до 40% участников рынка. Такие данные содержатся в исследовании платформы "Консоль", проведенном после рекомендации Совета Федерации досрочно завершить эксперимент.

"Самозанятый режим помог выйти из тени тем, кто работает на себя. Отмена режима может вернуть в тень до 40% участников рынка — прежде всего в сферах доставки, HoReCa, торговли и бытовых услуг", — приводятся выводы исследования, передает информацию ТАСС.

Среднемесячный доход самозанятых в России составляет около 80 тысяч рублей. При переходе на общую систему налогообложения их налоговая нагрузка может вырасти в 8,6 раза — с 48 до 414 тысяч рублей в год. В группе риска оказались такие отрасли, как розничная торговля, доставка, IT и креативные индустрии.

Экспериментальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года и должен был продлиться до 2028 года, однако Совет Федерации рекомендовал завершить его уже в 2026 году. Сейчас самозанятые платят 4% или 6% налога в зависимости от типа клиента, и по данным Минэкономразвития, в стране зарегистрировано более 8 миллионов таких граждан. Ранее в правительстве подчеркивали, что до окончания эксперимента изменений в налоговом режиме не планируется.

