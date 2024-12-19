«В этом есть кайф»: Путин рассказал, что пользуется гаджетами

Полистать газету - кайф, заявил Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что использует современные гаджеты. Однако он считает, что бумажная журналистика, как и печатные книги, останется важной частью человечества.
«Есть возможность полистать гаджет. Я сам, честно говоря, иногда этим пользуюсь, но книга — это другое. Взять газету — в этом есть свой кайф», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что главное, по его мнению, — это контент.
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