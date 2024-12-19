«В этом есть кайф»: Путин рассказал, что пользуется гаджетами

Путин: я пользуюсь гаджетами, но книга — другое дело
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полистать газету - кайф, заявил Путин
Полистать газету - кайф, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что использует современные гаджеты. Однако он считает, что бумажная журналистика, как и печатные книги, останется важной частью человечества.

«Есть возможность полистать гаджет. Я сам, честно говоря, иногда этим пользуюсь, но книга — это другое. Взять газету — в этом есть свой кайф», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что главное, по его мнению, — это контент.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что использует современные гаджеты. Однако он считает, что бумажная журналистика, как и печатные книги, останется важной частью человечества. «Есть возможность полистать гаджет. Я сам, честно говоря, иногда этим пользуюсь, но книга — это другое. Взять газету — в этом есть свой кайф», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что главное, по его мнению, — это контент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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