19 декабря 2024

Выходные в Челябинске будут теплые и малоснежные

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Челябинск, уборка снега
К выходным циклон потеряет свою силу Фото:

Предстоящие выходные в Челябинске, 21 и 22 декабря, будут теплые и малоснежные. Это следует из прогноза «Гисметео».

«В субботу и воскресенье будет небольшой снег. В первый выходной челябинцев ожидает днем минус четыре градуса. К воскресенью температура днем установится до одного градуса со знаком минус», — говорится в прогнозе синоптиков.

Снегопад ранее усилился на юге Челябинской области 19 декабря из-за стремительно приближающегося циклона с территории Поволжья. Жители Челябинска столкнулись со снежными заносами и гололедицей от наката.

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Предстоящие выходные в Челябинске, 21 и 22 декабря, будут теплые и малоснежные. Это следует из прогноза «Гисметео». «В субботу и воскресенье будет небольшой снег. В первый выходной челябинцев ожидает днем минус четыре градуса. К воскресенью температура днем установится до одного градуса со знаком минус», — говорится в прогнозе синоптиков. Снегопад ранее усилился на юге Челябинской области 19 декабря из-за стремительно приближающегося циклона с территории Поволжья. Жители Челябинска столкнулись со снежными заносами и гололедицей от наката.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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