Выходные в Челябинске будут теплые и малоснежные

Предстоящие выходные в Челябинске, 21 и 22 декабря, будут теплые и малоснежные. Это следует из прогноза «Гисметео».
«В субботу и воскресенье будет небольшой снег. В первый выходной челябинцев ожидает днем минус четыре градуса. К воскресенью температура днем установится до одного градуса со знаком минус», — говорится в прогнозе синоптиков.
Снегопад ранее усилился на юге Челябинской области 19 декабря из-за стремительно приближающегося циклона с территории Поволжья. Жители Челябинска столкнулись со снежными заносами и гололедицей от наката.
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