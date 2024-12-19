19 декабря 2024

Бездетная екатеринбурженка получила миллионы за вымышленных детей

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Женщина несколько лет незаконно получала соцвыплаты (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга в течение нескольких лет получала соцвыплаты за вымышленных детей. С нелегальной схемы ей удалось заработать более 2,6 миллиона рублей. Однако мошенницу поймали и отправили в колонию, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В результате незаконных действий в период с марта 2019 года по июнь 2024 года местная жительница незаконно получила социальные выплаты на сумму свыше 2,6 млн рублей. При этом она детей не рожала и не усыновляла», — пояснили в ведомстве.

Женщину признали виновной по третьей и четвертой частям статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размерах). Суд назначил ей три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал материальный ущерб.

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Жительница Екатеринбурга в течение нескольких лет получала соцвыплаты за вымышленных детей. С нелегальной схемы ей удалось заработать более 2,6 миллиона рублей. Однако мошенницу поймали и отправили в колонию, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «В результате незаконных действий в период с марта 2019 года по июнь 2024 года местная жительница незаконно получила социальные выплаты на сумму свыше 2,6 млн рублей. При этом она детей не рожала и не усыновляла», — пояснили в ведомстве. Женщину признали виновной по третьей и четвертой частям статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размерах). Суд назначил ей три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал материальный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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