Бездетная екатеринбурженка получила миллионы за вымышленных детей

Жительница Екатеринбурга в течение нескольких лет получала соцвыплаты за вымышленных детей. С нелегальной схемы ей удалось заработать более 2,6 миллиона рублей. Однако мошенницу поймали и отправили в колонию, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В результате незаконных действий в период с марта 2019 года по июнь 2024 года местная жительница незаконно получила социальные выплаты на сумму свыше 2,6 млн рублей. При этом она детей не рожала и не усыновляла», — пояснили в ведомстве.
Женщину признали виновной по третьей и четвертой частям статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размерах). Суд назначил ей три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал материальный ущерб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!