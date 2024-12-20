Бывшие подчиненные прикамского мэра решили отнять у него власть

На конкурс по отбору главы Кочевского округа подали заявки шесть человек. Это действующий глава Александр Юркин, сотрудница его администрации Екатерина Петрова, директор Больше-Кочинской школы Алена Рачева. Также документы направили бывшая вице-мэр Кочевского района Мария Рискова, экс-глава Кочевского поселения Алексей Гагарин и военный Сергей Рожнев. Об этом URA.RU рассказали источники в территории. Срок подачи документов истек 19 декабря.
«Гагарин еще в 2019 году составлял конкуренцию Юркину. После увольнения из мэрии работает мастером-дорожником. У Рисковой есть „административка“ по строительству домов для детей-сирот. Сейчас она в Юрле работает главным специалистом управления архитектуры. Она очень обижена на Юркина», — поясняет источник. По его словам, во время рассмотрения дела о конфликте интересов в действиях экс-замглавы территории Светланы Петровой, в материалах появилась подпись Рисковой на актах о приемке работ. Выяснилось потом, что она подделана.
Сергея Рожнева считают протеже оппозиционно настроенного по отношению к Юркину депутата местной думы Марии Голубчиковой (Справедливая Россия). Петрова и Рачева — технические кандидаты мэра. Мария Рискова подтвердила факт участия в конкурсе и отказалась от дальнейших комментариев. Александр Юркин не ответил на звонок URA.RU. Редакция не располагает контактами остальных претендентов и готова предоставить им возожность для комментария.
Ранее URA.RU сообщало, что кочевская прокуратура вышла в суд с требованием отставки Александра Юркина. Он знал о наличии конфликта интересов в действиях своей бывшей подчиненной Светланы Петровой, но ничего не сделал для его устранения.
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