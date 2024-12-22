22 декабря 2024

В Челябинске за неделю демонтировали восемь незаконных киосков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос несанкционированного торгового киоска. Челябинск, снос киоска
Незаконные киоски постепенно сносят Фото:

В Челябинске за минувшую неделю демонтировали 14 объектов, в том числе восемь незаконных киосков. Об этом в ходе аппаратного совещания 23 декабря сообщили главе города Алексею Лошкину.

«В случае киосков важно, чтобы они снова там не появлялись. Поставьте себе эту работу. А то будем по кругу бегать», — подчеркнул Лошкин.

В Челябинске продолжается работа по демонтажу нелегальных нестационарных тороговых объектов. Лошкин назвал снос киосков законным, работа была проведена соответствующей службой города.

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В Челябинске за минувшую неделю демонтировали 14 объектов, в том числе восемь незаконных киосков. Об этом в ходе аппаратного совещания 23 декабря сообщили главе города Алексею Лошкину. «В случае киосков важно, чтобы они снова там не появлялись. Поставьте себе эту работу. А то будем по кругу бегать», — подчеркнул Лошкин. В Челябинске продолжается работа по демонтажу нелегальных нестационарных тороговых объектов. Лошкин назвал снос киосков законным, работа была проведена соответствующей службой города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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