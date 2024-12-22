В Челябинске за неделю демонтировали восемь незаконных киосков

Незаконные киоски постепенно сносят
В Челябинске за минувшую неделю демонтировали 14 объектов, в том числе восемь незаконных киосков. Об этом в ходе аппаратного совещания 23 декабря сообщили главе города Алексею Лошкину.
«В случае киосков важно, чтобы они снова там не появлялись. Поставьте себе эту работу. А то будем по кругу бегать», — подчеркнул Лошкин.
В Челябинске продолжается работа по демонтажу нелегальных нестационарных тороговых объектов. Лошкин назвал снос киосков законным, работа была проведена соответствующей службой города.
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