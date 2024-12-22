В Челябинске за неделю демонтировали восемь незаконных киосков

23 декабря 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Незаконные киоски постепенно сносят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за минувшую неделю демонтировали 14 объектов, в том числе восемь незаконных киосков. Об этом в ходе аппаратного совещания 23 декабря сообщили главе города Алексею Лошкину. «В случае киосков важно, чтобы они снова там не появлялись. Поставьте себе эту работу. А то будем по кругу бегать», — подчеркнул Лошкин. В Челябинске продолжается работа по демонтажу нелегальных нестационарных тороговых объектов. Лошкин назвал снос киосков законным, работа была проведена соответствующей службой города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за минувшую неделю демонтировали 14 объектов, в том числе восемь незаконных киосков. Об этом в ходе аппаратного совещания 23 декабря сообщили главе города Алексею Лошкину. «В случае киосков важно, чтобы они снова там не появлялись. Поставьте себе эту работу. А то будем по кругу бегать», — подчеркнул Лошкин. В Челябинске продолжается работа по демонтажу нелегальных нестационарных тороговых объектов. Лошкин назвал снос киосков законным, работа была проведена соответствующей службой города.