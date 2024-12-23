В пермском микрорайоне неизвестный стрелял из окна дома

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Очевидцы считают, что стреляли несовершеннолетние
Очевидцы считают, что стреляли несовершеннолетние Фото:

В Перми вечером 22 декабря в микрорайоне Закамск неизвестный стрелял из окон многоэтажного дома на улице Ласьвинская, 38. Информация об этом появилась в пермских telegram-каналах.

«Пули долетали до „Магнита“ через дорогу», — сообщил очевидец. По его словам, стрелял несовершеннолетний. Пермяку даже удалось выяснить квартиру, в которой находился стрелок. Но когда он поднялся до квартиры, дверь никто не открыл.

В пресс-службе УМВД сообщили изданию «В курсе.ру», что заявление о стрельбе не поступало. Сотрудники полиции проводят проверку.

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В Перми вечером 22 декабря в микрорайоне Закамск неизвестный стрелял из окон многоэтажного дома на улице Ласьвинская, 38. Информация об этом появилась в пермских telegram-каналах. «Пули долетали до „Магнита“ через дорогу», — сообщил очевидец. По его словам, стрелял несовершеннолетний. Пермяку даже удалось выяснить квартиру, в которой находился стрелок. Но когда он поднялся до квартиры, дверь никто не открыл. В пресс-службе УМВД сообщили изданию «В курсе.ру», что заявление о стрельбе не поступало. Сотрудники полиции проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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