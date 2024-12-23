В пермском микрорайоне неизвестный стрелял из окна дома

Очевидцы считают, что стреляли несовершеннолетние
В Перми вечером 22 декабря в микрорайоне Закамск неизвестный стрелял из окон многоэтажного дома на улице Ласьвинская, 38. Информация об этом появилась в пермских telegram-каналах.
«Пули долетали до „Магнита“ через дорогу», — сообщил очевидец. По его словам, стрелял несовершеннолетний. Пермяку даже удалось выяснить квартиру, в которой находился стрелок. Но когда он поднялся до квартиры, дверь никто не открыл.
В пресс-службе УМВД сообщили изданию «В курсе.ру», что заявление о стрельбе не поступало. Сотрудники полиции проводят проверку.
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