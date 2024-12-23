Челябинский врач предупредила о тревожном сигнале организма

Челябинский врач Романова: преддиабет — тревожный сигнал вашего организма

23 декабря 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Контроль уровня сахара — важный шаг для предотвращению диабета Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Преддиабет — состояние, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не доходит до диабета. Около 30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет, рассказала со ссылкой на исследования Людмила Романова, врач отделения медицинской профилактики поликлиники ММЦ «Северный». «Преддиабет — это тревожный сигнал организма, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не достигает значений, позволяющих диагностировать диабет второго типа. Исследования показывают, что около 15-30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет и это его главная опасность», — сообщила Романова. Ее цитирует telegram-канал челябинского минздрава. Чтобы не заболеть диабетом, необходимо изменить образ жизни: питаться сбалансировано, но продуктами с низким содержанием сахара и насыщенных жиров;

заниматься физической активностью;

контролировать вес и регулярно проходить диспансеризацию;

потеря веса даже на 5-10% существенно снижает риск развития диабета;

регулярно проверять уровень глюкозы в крови и консультироваться с врачом. Это является важными шагами на пути к предотвращению диабета. Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее назвал смертельное сочетание для диабетиков. Курение значительно увеличивает риск развития сосудистых осложнений у людей с сахарным диабетом, сообщил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преддиабет — состояние, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не доходит до диабета. Около 30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет, рассказала со ссылкой на исследования Людмила Романова, врач отделения медицинской профилактики поликлиники ММЦ «Северный». «Преддиабет — это тревожный сигнал организма, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не достигает значений, позволяющих диагностировать диабет второго типа. Исследования показывают, что около 15-30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет и это его главная опасность», — сообщила Романова. Ее цитирует telegram-канал челябинского минздрава. Чтобы не заболеть диабетом, необходимо изменить образ жизни: Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее назвал смертельное сочетание для диабетиков. Курение значительно увеличивает риск развития сосудистых осложнений у людей с сахарным диабетом, сообщил эксперт.