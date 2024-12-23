Челябинский врач предупредила о тревожном сигнале организма

Челябинский врач Романова: преддиабет — тревожный сигнал вашего организма
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Контроль уровня сахара — важный шаг для предотвращению диабета Фото:

Преддиабет — состояние, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не доходит до диабета. Около 30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет, рассказала со ссылкой на исследования Людмила Романова, врач отделения медицинской профилактики поликлиники ММЦ «Северный».

«Преддиабет — это тревожный сигнал организма, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не достигает значений, позволяющих диагностировать диабет второго типа. Исследования показывают, что около 15-30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет и это его главная опасность», — сообщила Романова. Ее цитирует telegram-канал челябинского минздрава.

Чтобы не заболеть диабетом, необходимо изменить образ жизни:

  • питаться сбалансировано, но продуктами с низким содержанием сахара и насыщенных жиров;
  • заниматься физической активностью;
  • контролировать вес и регулярно проходить диспансеризацию;
  • потеря веса даже на 5-10% существенно снижает риск развития диабета;
  • регулярно проверять уровень глюкозы в крови и консультироваться с врачом. Это является важными шагами на пути к предотвращению диабета.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее назвал смертельное сочетание для диабетиков. Курение значительно увеличивает риск развития сосудистых осложнений у людей с сахарным диабетом, сообщил эксперт.

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Преддиабет — состояние, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не доходит до диабета. Около 30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет, рассказала со ссылкой на исследования Людмила Романова, врач отделения медицинской профилактики поликлиники ММЦ «Северный». «Преддиабет — это тревожный сигнал организма, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не достигает значений, позволяющих диагностировать диабет второго типа. Исследования показывают, что около 15-30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет и это его главная опасность», — сообщила Романова. Ее цитирует telegram-канал челябинского минздрава. Чтобы не заболеть диабетом, необходимо изменить образ жизни: Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее назвал смертельное сочетание для диабетиков. Курение значительно увеличивает риск развития сосудистых осложнений у людей с сахарным диабетом, сообщил эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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