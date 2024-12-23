Челябинский врач предупредила о тревожном сигнале организма

Преддиабет — состояние, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не доходит до диабета. Около 30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет, рассказала со ссылкой на исследования Людмила Романова, врач отделения медицинской профилактики поликлиники ММЦ «Северный».
«Преддиабет — это тревожный сигнал организма, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не достигает значений, позволяющих диагностировать диабет второго типа. Исследования показывают, что около 15-30% людей с преддиабетом становятся диабетиками в течение пяти лет и это его главная опасность», — сообщила Романова. Ее цитирует telegram-канал челябинского минздрава.
Чтобы не заболеть диабетом, необходимо изменить образ жизни:
- питаться сбалансировано, но продуктами с низким содержанием сахара и насыщенных жиров;
- заниматься физической активностью;
- контролировать вес и регулярно проходить диспансеризацию;
- потеря веса даже на 5-10% существенно снижает риск развития диабета;
- регулярно проверять уровень глюкозы в крови и консультироваться с врачом. Это является важными шагами на пути к предотвращению диабета.
Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее назвал смертельное сочетание для диабетиков. Курение значительно увеличивает риск развития сосудистых осложнений у людей с сахарным диабетом, сообщил эксперт.
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