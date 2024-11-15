Психиатр-нарколог назвал смертельное сочетание для диабетиков

Курение значительно увеличивает риск развития сосудистых осложнений у людей с сахарным диабетом. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Еще при наличии хотя бы одного фактора дополнительного риска — например, высокого давления, повышенного холестерина, возраста более 40 лет — у диабетика-курильщика в десятки раз возрастает риск умереть от инсульта или инфаркта», — заявил Холдин в разговоре с «Подмосковье сегодня». Специалист подчеркнул особую опасность курения для диабетиков, она связана с повышенным риском таких заболеваний, как нефропатия и синдромом диабетической стопы.
Также Холдин указал на возможность минимизации рисков для здоровья, если вовремя отказаться от курения. Он также рассказал о важности соблюдения режима дня, правильного питания, регулярного приема назначенных лекарств и контроля уровня глюкозы в крови во время профилактики сахарного диабета.
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