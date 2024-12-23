Подростки устроили битву на территории гимназии
Подростки из Перми устроили перестрелку из фейерверков. Все это происходило на территории гимназии. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале Ural Mash.
«Пермские подростки устроили битву из фейерверков на территории гимназии № 6. Битва за Хогвартс могла выглядеть именно так», — сообщается в посте.
На кадрах видно, как школьники стреляют друг по другу из фейерверков, которые держат в руках. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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