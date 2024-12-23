23 декабря 2024

Пермские школьники устроили перестрелку из фейерверков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки устроили битву на территории гимназии
Подростки устроили битву на территории гимназии Фото:

Подростки из Перми устроили перестрелку из фейерверков. Все это происходило на территории гимназии. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале Ural Mash.

«Пермские подростки устроили битву из фейерверков на территории гимназии № 6. Битва за Хогвартс могла выглядеть именно так», — сообщается в посте.

На кадрах видно, как школьники стреляют друг по другу из фейерверков, которые держат в руках. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Подростки из Перми устроили перестрелку из фейерверков. Все это происходило на территории гимназии. Видеозапись с места событий была опубликована в telegram-канале Ural Mash. «Пермские подростки устроили битву из фейерверков на территории гимназии № 6. Битва за Хогвартс могла выглядеть именно так», — сообщается в посте. На кадрах видно, как школьники стреляют друг по другу из фейерверков, которые держат в руках. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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