Роспотребнадзор завершил анализ проб воды на Кубани после разлива мазута

В Краснодарском крае после разлива мазута с танкеров в Черном море образцы морской воды не соответствуют установленным санитарно-химическим нормам. При этом пробы питьевой воды и атмосферного воздуха прошли нормативные исследования, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
«По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям», — говорится в сообщении ведомства, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что при этом пробы атмосферного воздуха и питьевой воды соответствуют санитарным нормам.
В Керченском проливе 15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», на борту которых находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. По данным Росморречфлота, инцидент произошел в Черном море из-за сильного шторма. Танкеры перевозили примерно 9,2 тысячи тонн мазута, после их крушения в море могло попасть около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Как больше сотни человек спасали воду и берег в Анапе после разлива мазута — в фоторепортаже URA.RU.
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