Мошенники используют новую схему обмана жителей ХМАО

Мошенники продвигают схему обмана югорчан, предлагая записать жителей на бесплатную замену счетчиков. Об этом URA.RU рассказал чуть не попавшийся в ловушку сургутянин.
«Позвонили будто с энергосбыта и сообщили, что нужно поменять старые счетчики на новые, а для этого нужно создать запись на „Госуслугах“. Женщина продиктовала мои данные и якобы создала заявку, а потом попросила подтвердить запись, сказав ей четырехзначный код», — сообщил мужчина.
На самом деле код для подтверждения записи оказался кодом доступа для входа в личный аккаунт на «Госуслугах». Югорчанин сбросил телефонный звонок. «В энергосбыте подтвердили, что мне звонили мошенники, и никаких записей на замену счетчиков они не ведут», — добавил сургутянин.
В УМВД Югры сообщили, что данный вид мошенничества был замечен в этом году, уже есть потерпевшие. «Не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров, а тем более сообщать какие-либо коды. Лучше сразу прекратить общение, если об этом зашла речь», — добавили в пресс-службе полиции.
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