23 декабря 2024

Мошенники используют новую схему обмана жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники просят четырехзначный код для «создания записи»
Мошенники просят четырехзначный код для «создания записи» Фото:

Мошенники продвигают схему обмана югорчан, предлагая записать жителей на бесплатную замену счетчиков. Об этом URA.RU рассказал чуть не попавшийся в ловушку сургутянин.

«Позвонили будто с энергосбыта и сообщили, что нужно поменять старые счетчики на новые, а для этого нужно создать запись на „Госуслугах“. Женщина продиктовала мои данные и якобы создала заявку, а потом попросила подтвердить запись, сказав ей четырехзначный код», — сообщил мужчина.

На самом деле код для подтверждения записи оказался кодом доступа для входа в личный аккаунт на «Госуслугах». Югорчанин сбросил телефонный звонок. «В энергосбыте подтвердили, что мне звонили мошенники, и никаких записей на замену счетчиков они не ведут», — добавил сургутянин.

В УМВД Югры сообщили, что данный вид мошенничества был замечен в этом году, уже есть потерпевшие. «Не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров, а тем более сообщать какие-либо коды. Лучше сразу прекратить общение, если об этом зашла речь», — добавили в пресс-службе полиции.

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Мошенники продвигают схему обмана югорчан, предлагая записать жителей на бесплатную замену счетчиков. Об этом URA.RU рассказал чуть не попавшийся в ловушку сургутянин. «Позвонили будто с энергосбыта и сообщили, что нужно поменять старые счетчики на новые, а для этого нужно создать запись на „Госуслугах“. Женщина продиктовала мои данные и якобы создала заявку, а потом попросила подтвердить запись, сказав ей четырехзначный код», — сообщил мужчина. На самом деле код для подтверждения записи оказался кодом доступа для входа в личный аккаунт на «Госуслугах». Югорчанин сбросил телефонный звонок. «В энергосбыте подтвердили, что мне звонили мошенники, и никаких записей на замену счетчиков они не ведут», — добавил сургутянин. В УМВД Югры сообщили, что данный вид мошенничества был замечен в этом году, уже есть потерпевшие. «Не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров, а тем более сообщать какие-либо коды. Лучше сразу прекратить общение, если об этом зашла речь», — добавили в пресс-службе полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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