Школьники из Екатеринбурга создали термоядерный реактор

Четыре ученика лицея №110 из Екатеринбурга победили во Всероссийском конкурсе «Со3Dай свою физику», разработав модель термоядерного реактора. Финал проходил в Томске, сообщил URA.RU директор лицея Игорь Сметанин.
«Сначала они приняли участие в заочном этапе: собрали модель и отправили видео ее работы. Затем их пригласили на очный этап в Омск… Они обошли много команд, в отборочном туре участвовали около 50 [команд]», — рассказал Сметанин, добавив, что девятиклассники демонстрировали высокочастотные разряды и вакуум модели.
Лицеисты, которые учатся в физико-математическом классе, сами подбирали компрессоры, умножители напряжения и другие составляющие, работали с напряжением до 100кВ. За победу каждый получил ноутбук популярного американского бренда. Конкурс проводили Томский политехнический университет и АО «Концерн Росэнергоатом».
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