Школьники из Екатеринбурга создали термоядерный реактор

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Алексей Текслер в гимназии. В.Уфалей. Челябинск, ученики, школьники, гимназисты
Сейчас лицеисты работают над идеями для 2025 года Фото:

Четыре ученика лицея №110 из Екатеринбурга победили во Всероссийском конкурсе «Со3Dай свою физику», разработав модель термоядерного реактора. Финал проходил в Томске, сообщил URA.RU директор лицея Игорь Сметанин.

«Сначала они приняли участие в заочном этапе: собрали модель и отправили видео ее работы. Затем их пригласили на очный этап в Омск… Они обошли много команд, в отборочном туре участвовали около 50 [команд]», — рассказал Сметанин, добавив, что девятиклассники демонстрировали высокочастотные разряды и вакуум модели.

Лицеисты, которые учатся в физико-математическом классе, сами подбирали компрессоры, умножители напряжения и другие составляющие, работали с напряжением до 100кВ. За победу каждый получил ноутбук популярного американского бренда. Конкурс проводили Томский политехнический университет и АО «Концерн Росэнергоатом».

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Четыре ученика лицея №110 из Екатеринбурга победили во Всероссийском конкурсе «Со3Dай свою физику», разработав модель термоядерного реактора. Финал проходил в Томске, сообщил URA.RU директор лицея Игорь Сметанин. «Сначала они приняли участие в заочном этапе: собрали модель и отправили видео ее работы. Затем их пригласили на очный этап в Омск… Они обошли много команд, в отборочном туре участвовали около 50 [команд]», — рассказал Сметанин, добавив, что девятиклассники демонстрировали высокочастотные разряды и вакуум модели. Лицеисты, которые учатся в физико-математическом классе, сами подбирали компрессоры, умножители напряжения и другие составляющие, работали с напряжением до 100кВ. За победу каждый получил ноутбук популярного американского бренда. Конкурс проводили Томский политехнический университет и АО «Концерн Росэнергоатом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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