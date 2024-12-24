Школьники из Екатеринбурга создали термоядерный реактор

24 декабря 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Сейчас лицеисты работают над идеями для 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четыре ученика лицея №110 из Екатеринбурга победили во Всероссийском конкурсе «Со3Dай свою физику», разработав модель термоядерного реактора. Финал проходил в Томске, сообщил URA.RU директор лицея Игорь Сметанин. «Сначала они приняли участие в заочном этапе: собрали модель и отправили видео ее работы. Затем их пригласили на очный этап в Омск… Они обошли много команд, в отборочном туре участвовали около 50 [команд]», — рассказал Сметанин, добавив, что девятиклассники демонстрировали высокочастотные разряды и вакуум модели. Лицеисты, которые учатся в физико-математическом классе, сами подбирали компрессоры, умножители напряжения и другие составляющие, работали с напряжением до 100кВ. За победу каждый получил ноутбук популярного американского бренда. Конкурс проводили Томский политехнический университет и АО «Концерн Росэнергоатом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре ученика лицея №110 из Екатеринбурга победили во Всероссийском конкурсе «Со3Dай свою физику», разработав модель термоядерного реактора. Финал проходил в Томске, сообщил URA.RU директор лицея Игорь Сметанин. «Сначала они приняли участие в заочном этапе: собрали модель и отправили видео ее работы. Затем их пригласили на очный этап в Омск… Они обошли много команд, в отборочном туре участвовали около 50 [команд]», — рассказал Сметанин, добавив, что девятиклассники демонстрировали высокочастотные разряды и вакуум модели. Лицеисты, которые учатся в физико-математическом классе, сами подбирали компрессоры, умножители напряжения и другие составляющие, работали с напряжением до 100кВ. За победу каждый получил ноутбук популярного американского бренда. Конкурс проводили Томский политехнический университет и АО «Концерн Росэнергоатом».