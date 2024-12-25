В Харькове раздались взрывы

В украинском городе Харьков прогремела серия взрывов. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.
«Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе раздалась серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города», — написал Терехов в своем telegram-канале. Он посоветовал гражданам оставаться в безопасных местах.
Утром 25 декабря сообщалось о том, что в девяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал подали в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях.
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