Соратника Кличко задержали в Киеве за вымогательство взятки в 1 млн долларов

Служба безопасности Украины задержала в Киеве руководителя одесской ячейки партии «Удар Виталия Кличко» Александра Суханова по подозрению во взятке размером в один миллион долларов. По информации ведомства, он обещал помочь предпринимателю в решении земельного вопроса с киевскими чиновниками за указанную сумму.
«Служба безопасности ликвидировала масштабную преступную схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА). По результатам комплексных мероприятий „на горячем“ задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов», — сообщает служба в telegram-канале. Согласно документам дела, взамен на указанную сумму, политик пообещал помочь бизнесмену в решении земельного спора с представителями Киевской городской государственной администрации.
В ходе расследования выяснилось, что Александр Суханов предложил предпринимателю сделку по аренде участка в рекреационной зоне Киева. Чиновники ранее отказывали бизнесмену, указывая на бюрократические препятствия. Суханов был задержан при получении аванса в размере 900 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос о его аресте с возможностью залога.
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