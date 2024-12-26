26 декабря 2024

Стало известно, в каком возрасте пермяки чаще ищут работу

В Пермском крае жители до 35 лет стали чаще искать работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали активнее искать работу на тематических сайтах
Пермяки стали активнее искать работу на тематических сайтах Фото:

В Пермском крае выросло количество людей в возрасте от 26 до 35 лет, которые ищут работу на онлайн-сервисах. В 2024 году соискателей такого возраста стало больше на 26% по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU сообщили аналитики Yota.

«В Пермском крае больше всего новых соискателей на онлайн-сервисы по поиску работы пришло из возрастной категории 26—35 лет (+26% пользователей). На втором месте группа 46 лет и старше — с приростом на 20%. А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив , снизилась», — сообщили специалисты мобильного оператора.

В целом в 2024 году пермяки стали активнее пользоваться сервисами по поиску работы. Это также подтвердили эксперты «МегаФона». По их данным, в регионе интернет-трафик на такие ресурсы вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Пермский край вошел в топ-20 субъектов России, жители которых активно ищут работу на сайтах вакансий.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми водители такси могут получать только до 2,4 млн рублей в год. Из-за этого ограничения некоторые остаются без работы в декабре.

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В Пермском крае выросло количество людей в возрасте от 26 до 35 лет, которые ищут работу на онлайн-сервисах. В 2024 году соискателей такого возраста стало больше на 26% по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU сообщили аналитики Yota. «В Пермском крае больше всего новых соискателей на онлайн-сервисы по поиску работы пришло из возрастной категории 26—35 лет (+26% пользователей). На втором месте группа 46 лет и старше — с приростом на 20%. А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив , снизилась», — сообщили специалисты мобильного оператора. В целом в 2024 году пермяки стали активнее пользоваться сервисами по поиску работы. Это также подтвердили эксперты «МегаФона». По их данным, в регионе интернет-трафик на такие ресурсы вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Пермский край вошел в топ-20 субъектов России, жители которых активно ищут работу на сайтах вакансий. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми водители такси могут получать только до 2,4 млн рублей в год. Из-за этого ограничения некоторые остаются без работы в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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