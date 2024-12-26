В московских аэропортах введены временные ограничения на работу

В московских аэропортах ввели временные ограничения в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Об этом сообщает представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга», — говорится в telergam-канале организации. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
Службы управления полетами, диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые действия для гарантирования безопасности воздушного движения, поскольку это является их основным приоритетом. Принимаемые меры направлены на повышение уровня контроля за безопасностью всех осуществляемых полетов.
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