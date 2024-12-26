Пострадала велосипедистка: пермячка на машине сбила ребенка во дворе жилого дома

В Березниках (Пермский край) к ограничению свободы и штрафу приговорили местную жительницу, по вине которой пострадала юная велосипедистка. Дорожный инцидент произошел во дворе жилого дома, передает пресс-служба краевого суда.
«Березниковский суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Также был удовлетворен иск законного представителя потерпевшей о взыскании в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей», — решение ведомства имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Следствие установило, что осужденная допустила наезд на девочку, которая в этот момент прижалась к обочине, стремясь пропустить машину. В результате ДТП велосипедистка упала на проезжую часть и получил травмы, которые в дальнейшем расценили как тяжкий вред здоровью.
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