Жители Челябинской области активно голосуют за лучшую стелу страны — в финал конкурса прошла стела в Сатке. Голосование продлится с 26 по 28 декабря.
«Голосование продолжается: прошу поддержать Сатку и Челябинскую область в голосовании за лучшую стелу страны! Открытое народное голосование идет с 26 по 28 декабря в официальной группе «Вконтакте» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — сообщил в своем telegram-канале глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков.
Глазков напомнил, что саткинская стела находится на въезде в город с трассы М5 «Москва-Челябинск». Она представляет весь Уральский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Стела вошла в четверку лучших по УрФО, а затем вышла в финал.
По данным корреспондента URA.RU, за сутки свои голоса отдали свыше 43 тысяч россиян. В данный момент больше всего голосов зафиксировано за Кировскую и Челябинскую область (более 25% голосовавших за каждый регион).
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