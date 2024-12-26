26 декабря 2024

Челябинцы активно голосуют за лучшую стелу страны, где участвует Сатка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство автодороги М5. Росавтодор, Упрдор Южный Урал. Челябинск, стела, сатка, поворот на сатку
Стела прошла в финал российского конкурса Фото:

Жители Челябинской области активно голосуют за лучшую стелу страны — в финал конкурса прошла стела в Сатке. Голосование продлится с 26 по 28 декабря.

«Голосование продолжается: прошу поддержать Сатку и Челябинскую область в голосовании за лучшую стелу страны! Открытое народное голосование идет с 26 по 28 декабря в официальной группе «Вконтакте» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — сообщил в своем telegram-канале глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков.

Глазков напомнил, что саткинская стела находится на въезде в город с трассы М5 «Москва-Челябинск». Она представляет весь Уральский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Стела вошла в четверку лучших по УрФО, а затем вышла в финал.

По данным корреспондента URA.RU, за сутки свои голоса отдали свыше 43 тысяч россиян. В данный момент больше всего голосов зафиксировано за Кировскую и Челябинскую область (более 25% голосовавших за каждый регион).

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Жители Челябинской области активно голосуют за лучшую стелу страны — в финал конкурса прошла стела в Сатке. Голосование продлится с 26 по 28 декабря. «Голосование продолжается: прошу поддержать Сатку и Челябинскую область в голосовании за лучшую стелу страны! Открытое народное голосование идет с 26 по 28 декабря в официальной группе «Вконтакте» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — сообщил в своем telegram-канале глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков. Глазков напомнил, что саткинская стела находится на въезде в город с трассы М5 «Москва-Челябинск». Она представляет весь Уральский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Стела вошла в четверку лучших по УрФО, а затем вышла в финал. По данным корреспондента URA.RU, за сутки свои голоса отдали свыше 43 тысяч россиян. В данный момент больше всего голосов зафиксировано за Кировскую и Челябинскую область (более 25% голосовавших за каждый регион).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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