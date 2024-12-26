Челябинцы активно голосуют за лучшую стелу страны, где участвует Сатка. Видео

27 декабря 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Стела прошла в финал российского конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области активно голосуют за лучшую стелу страны — в финал конкурса прошла стела в Сатке. Голосование продлится с 26 по 28 декабря. «Голосование продолжается: прошу поддержать Сатку и Челябинскую область в голосовании за лучшую стелу страны! Открытое народное голосование идет с 26 по 28 декабря в официальной группе «Вконтакте» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — сообщил в своем telegram-канале глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков. Глазков напомнил, что саткинская стела находится на въезде в город с трассы М5 «Москва-Челябинск». Она представляет весь Уральский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Стела вошла в четверку лучших по УрФО, а затем вышла в финал. По данным корреспондента URA.RU, за сутки свои голоса отдали свыше 43 тысяч россиян. В данный момент больше всего голосов зафиксировано за Кировскую и Челябинскую область (более 25% голосовавших за каждый регион). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области активно голосуют за лучшую стелу страны — в финал конкурса прошла стела в Сатке. Голосование продлится с 26 по 28 декабря. «Голосование продолжается: прошу поддержать Сатку и Челябинскую область в голосовании за лучшую стелу страны! Открытое народное голосование идет с 26 по 28 декабря в официальной группе «Вконтакте» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — сообщил в своем telegram-канале глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков. Глазков напомнил, что саткинская стела находится на въезде в город с трассы М5 «Москва-Челябинск». Она представляет весь Уральский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Стела вошла в четверку лучших по УрФО, а затем вышла в финал. По данным корреспондента URA.RU, за сутки свои голоса отдали свыше 43 тысяч россиян. В данный момент больше всего голосов зафиксировано за Кировскую и Челябинскую область (более 25% голосовавших за каждый регион).