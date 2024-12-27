27 декабря 2024

Посол Токовинин: в повестке НАТО нет завершения конфликта на Украине

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В НАТО готовятся к противостоянию с РФ, а не к мирному урегулированию украинского конфликта, заявил посол Токовинин
В НАТО готовятся к противостоянию с РФ, а не к мирному урегулированию украинского конфликта, заявил посол Токовинин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тема мирного урегулирования украинского конфликта не включена в официальную повестку дня НАТО. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Он уточнил, что на последних встречах Североатлантического альянса не обсуждались возможности завершения конфликта или проведения мирных переговоров.

«Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов [мирных переговоров] в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет. На последних встречах министров обороны, министров иностранных дел альянса такие темы, как завершение конфликта или мирные переговоры, в повестке дня не фигурировали», — сказал Токовинин. Его слова передает РИА «Новости».

Вместо темы прекращения российско-украинского конфликта, по словам Токовинина, акцент делается на наращивании военной помощи Украине и подготовке к конфликту с Россией. Он также отметил, что запускается отдельное командование альянса в Висбадене для координации такого содействия.

По словам дипломата, в НАТО сейчас обсуждают наращивание военного производства, в том числе в Европе. Помимо этого, разговоры идут за дальнейшее повышение военных расходов и активизацию маневров.

Ранее представители США и Североатлантического альянса осудили Украину за неизбирательное применение ракет ATACMS против России. По их мнению, ВСУ стоит быть рассудительнее в выборе целей, так как запасы западных ракет, переданных Киеву, заканчиваются. 

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Тема мирного урегулирования украинского конфликта не включена в официальную повестку дня НАТО. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Он уточнил, что на последних встречах Североатлантического альянса не обсуждались возможности завершения конфликта или проведения мирных переговоров. «Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов [мирных переговоров] в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет. На последних встречах министров обороны, министров иностранных дел альянса такие темы, как завершение конфликта или мирные переговоры, в повестке дня не фигурировали», — сказал Токовинин. Его слова передает РИА «Новости». Вместо темы прекращения российско-украинского конфликта, по словам Токовинина, акцент делается на наращивании военной помощи Украине и подготовке к конфликту с Россией. Он также отметил, что запускается отдельное командование альянса в Висбадене для координации такого содействия. По словам дипломата, в НАТО сейчас обсуждают наращивание военного производства, в том числе в Европе. Помимо этого, разговоры идут за дальнейшее повышение военных расходов и активизацию маневров. Ранее представители США и Североатлантического альянса осудили Украину за неизбирательное применение ракет ATACMS против России. По их мнению, ВСУ стоит быть рассудительнее в выборе целей, так как запасы западных ракет, переданных Киеву, заканчиваются. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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