NYT: НАТО осудила Украину за неизбирательное применение ATACMS против России

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По мнению лидеров НАТО, Украине стоит лучше выбирать цели для атаки ATACMS
По мнению лидеров НАТО, Украине стоит лучше выбирать цели для атаки ATACMS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС Украины неверно используют зарубежные ракеты ATACMS. Об этом заявили представители Соединенных Штат и блока НАТО.

«Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей», — сообщили представители США и НАТО. Слова передает газета The New York Times.

24 декабря «Ридус» писало, что американский дрон RQ-4B Global Hawk был сбит вблизи российской границы. Отмечалось, что беспилотник наводил ракеты ATACMS. Полёт осуществлялся в рамках миссии НАТО.

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ВС Украины неверно используют зарубежные ракеты ATACMS. Об этом заявили представители Соединенных Штат и блока НАТО. «Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей», — сообщили представители США и НАТО. Слова передает газета The New York Times. 24 декабря «Ридус» писало, что американский дрон RQ-4B Global Hawk был сбит вблизи российской границы. Отмечалось, что беспилотник наводил ракеты ATACMS. Полёт осуществлялся в рамках миссии НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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