ВС Украины неверно используют зарубежные ракеты ATACMS. Об этом заявили представители Соединенных Штат и блока НАТО.
«Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей», — сообщили представители США и НАТО. Слова передает газета The New York Times.
24 декабря «Ридус» писало, что американский дрон RQ-4B Global Hawk был сбит вблизи российской границы. Отмечалось, что беспилотник наводил ракеты ATACMS. Полёт осуществлялся в рамках миссии НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.