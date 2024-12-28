28 декабря 2024

Жителям Копейска засыпали снегом единственный заезд во двор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители пытаются перелезть через сугробы, чтобы попасть в город
Жители пытаются перелезть через сугробы, чтобы попасть в город Фото:

Жителям Копейска Челябинской области засыпали снегом единственный заезд во двор дома по улице Кирова, 14. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта». 

«Так старались почистить улицу, что засыпали единственный заезд во двор. Жители теперь играют в „Царь горы“ и пытаются перелезть через сугробы, чтобы попасть „в цивилизацию“», — сообщили общественники в своем telegram-канале.

Народный фронт обратился в администрацию Копейска с требованием побудить ответственную управляющую компанию устранить нарушения. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Копейска, ответ ожидается.

Жители оказались «отрезаны» от цивилизации
Жители оказались «отрезаны» от цивилизации
Фото:

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Жителям Копейска Челябинской области засыпали снегом единственный заезд во двор дома по улице Кирова, 14. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта».  «Так старались почистить улицу, что засыпали единственный заезд во двор. Жители теперь играют в „Царь горы“ и пытаются перелезть через сугробы, чтобы попасть „в цивилизацию“», — сообщили общественники в своем telegram-канале. Народный фронт обратился в администрацию Копейска с требованием побудить ответственную управляющую компанию устранить нарушения. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Копейска, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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