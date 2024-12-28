Жителям Копейска Челябинской области засыпали снегом единственный заезд во двор дома по улице Кирова, 14. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта».
«Так старались почистить улицу, что засыпали единственный заезд во двор. Жители теперь играют в „Царь горы“ и пытаются перелезть через сугробы, чтобы попасть „в цивилизацию“», — сообщили общественники в своем telegram-канале.
Народный фронт обратился в администрацию Копейска с требованием побудить ответственную управляющую компанию устранить нарушения. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Копейска, ответ ожидается.
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