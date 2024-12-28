Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднее желание 10-летнего Георгия Салахутдинова из Тавды. Мальчик мечтал встретиться со своим кумиром российским биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Губернатор Евгений Куйвашев осуществил мечты всех детей, шарики с желаниями которых снял в преддверии Нового года. Сегодня к 10-летнему Георгию приехал российский биатлонист Антон Шипулин», — сказали в ДИПе.
Спортсмен подарил мальчику лыжные ботинки и роллеры, а после провел небольшую тренировку. Встреча прошла в детско-юношеской спортивной школе.
Открытку с желанием юного свердловчанина Куйвашев снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Ранее губернатор исполнил желание шестилетней Есении, мечтавшей о походе в аквапарк «Лимпопо» вместе со своей семьей.
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