28 декабря 2024

Губернатор Куйвашев исполнил мечту юного спортсмена. Видео

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Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, елка желаний
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднее желание 10-летнего Георгия Салахутдинова из Тавды. Мальчик мечтал встретиться со своим кумиром российским биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев осуществил мечты всех детей, шарики с желаниями которых снял в преддверии Нового года. Сегодня к 10-летнему Георгию приехал российский биатлонист Антон Шипулин», — сказали в ДИПе.

Спортсмен подарил мальчику лыжные ботинки и роллеры, а после провел небольшую тренировку. Встреча прошла в детско-юношеской спортивной школе.

Открытку с желанием юного свердловчанина Куйвашев снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Ранее губернатор исполнил желание шестилетней Есении, мечтавшей о походе в аквапарк «Лимпопо» вместе со своей семьей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднее желание 10-летнего Георгия Салахутдинова из Тавды. Мальчик мечтал встретиться со своим кумиром российским биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Губернатор Евгений Куйвашев осуществил мечты всех детей, шарики с желаниями которых снял в преддверии Нового года. Сегодня к 10-летнему Георгию приехал российский биатлонист Антон Шипулин», — сказали в ДИПе. Спортсмен подарил мальчику лыжные ботинки и роллеры, а после провел небольшую тренировку. Встреча прошла в детско-юношеской спортивной школе. Открытку с желанием юного свердловчанина Куйвашев снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Ранее губернатор исполнил желание шестилетней Есении, мечтавшей о походе в аквапарк «Лимпопо» вместе со своей семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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