Общество Губернатор Куйвашев исполнил мечту юного спортсмена. Видео 29 декабря 2024 в 23:20 Размер текста - 17 + Акция «Елка желаний» проходит ежегодно Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднее желание 10-летнего Георгия Салахутдинова из Тавды. Мальчик мечтал встретиться со своим кумиром российским биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Губернатор Евгений Куйвашев осуществил мечты всех детей, шарики с желаниями которых снял в преддверии Нового года. Сегодня к 10-летнему Георгию приехал российский биатлонист Антон Шипулин», — сказали в ДИПе. Спортсмен подарил мальчику лыжные ботинки и роллеры, а после провел небольшую тренировку. Встреча прошла в детско-юношеской спортивной школе. Открытку с желанием юного свердловчанина Куйвашев снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Ранее губернатор исполнил желание шестилетней Есении, мечтавшей о походе в аквапарк «Лимпопо» вместе со своей семьей. Свердловский пул Фото: Свердловский пул Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднее желание 10-летнего Георгия Салахутдинова из Тавды. Мальчик мечтал встретиться со своим кумиром российским биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Губернатор Евгений Куйвашев осуществил мечты всех детей, шарики с желаниями которых снял в преддверии Нового года. Сегодня к 10-летнему Георгию приехал российский биатлонист Антон Шипулин», — сказали в ДИПе. Спортсмен подарил мальчику лыжные ботинки и роллеры, а после провел небольшую тренировку. Встреча прошла в детско-юношеской спортивной школе. Открытку с желанием юного свердловчанина Куйвашев снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Ранее губернатор исполнил желание шестилетней Есении, мечтавшей о походе в аквапарк «Лимпопо» вместе со своей семьей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям