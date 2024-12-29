29 декабря 2024

Пермского депутата исключили из автобизнеса за злоупотребления

© Служба новостей «URA.RU»
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Учредители бизнеса имели друг к другу взаимные финансовые претензии с 2020 года
Учредители бизнеса имели друг к другу взаимные финансовые претензии с 2020 года Фото:

Депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова исключили из состава учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Суд усмотрел злоупотребления в действиях Федорова в назначении самого себя директором общества.

«Депутат и бизнесмен Дмитрий Федоров исключен из состава учредителей ООО „ЗУТК“, где ему принадлежит доля 50%. Арбитражный суд удовлетворил иск учредителя ООО „Нефть Прикамья“, который обладает такой же долей», — пишет РБК Пермь.

Злоупотребления судом обнаружены в приобретении Федоровым за 100 тысяч рублей права требовать долг в 1,8 млн рублей с подконтрольного ему ООО «Русские бани». Конфликт в ООО начался еще в 2020 году. Учредители бизнеса имели друг к другу взаимные финансовые претензии.

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Депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова исключили из состава учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Суд усмотрел злоупотребления в действиях Федорова в назначении самого себя директором общества. «Депутат и бизнесмен Дмитрий Федоров исключен из состава учредителей ООО „ЗУТК“, где ему принадлежит доля 50%. Арбитражный суд удовлетворил иск учредителя ООО „Нефть Прикамья“, который обладает такой же долей», — пишет РБК Пермь. Злоупотребления судом обнаружены в приобретении Федоровым за 100 тысяч рублей права требовать долг в 1,8 млн рублей с подконтрольного ему ООО «Русские бани». Конфликт в ООО начался еще в 2020 году. Учредители бизнеса имели друг к другу взаимные финансовые претензии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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