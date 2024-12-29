Пермского депутата исключили из автобизнеса за злоупотребления

Депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова исключили из состава учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Суд усмотрел злоупотребления в действиях Федорова в назначении самого себя директором общества.
«Депутат и бизнесмен Дмитрий Федоров исключен из состава учредителей ООО „ЗУТК“, где ему принадлежит доля 50%. Арбитражный суд удовлетворил иск учредителя ООО „Нефть Прикамья“, который обладает такой же долей», — пишет РБК Пермь.
Злоупотребления судом обнаружены в приобретении Федоровым за 100 тысяч рублей права требовать долг в 1,8 млн рублей с подконтрольного ему ООО «Русские бани». Конфликт в ООО начался еще в 2020 году. Учредители бизнеса имели друг к другу взаимные финансовые претензии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!