В Тюмени на улице Барнаульской столкнулись «Лексус» и «Хендэ». В результате аварии пострадали три человека, среди которых 11-летняя девочка, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Лексус и Хендэ столкнулись сегодня на ул. Барнаульской в Тюмени. Ранения в ДТП получили две пассажирки „Лексуса“: 11-летняя девочка и ее мама, а также водитель „Хендэ“, — рассказали в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, авария произошла, так как «Лексус» выполнял поворот в нарушение правил ПДД. За рулем автомобиля находился 37-летний житель Губкинского (ЯНАО). Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП с регистратора проезжающей мимо машины.
Ранее URA.RU сообщало о страшном ДТП на тюменской трассе. В аварии на автодороге Голышманово — Аромашево семь человек пострадали, а один — погиб.
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