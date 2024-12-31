Житель ЯНАО попал в ДТП в Тюмени, среди пострадавших ребенок. Фото, видео

В Тюмени три человека пострадали в ДТП на Барнаульской
© Служба новостей «URA.RU»
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«Лексус» и «Хендэ» столкнулись на улице Барнаульской в Тюмени
«Лексус» и «Хендэ» столкнулись на улице Барнаульской в Тюмени Фото:

В Тюмени на улице Барнаульской столкнулись «Лексус» и «Хендэ». В результате аварии пострадали три человека, среди которых 11-летняя девочка, сообщили в Госавтоинспекции региона. 

«Лексус и Хендэ столкнулись сегодня на ул. Барнаульской в Тюмени. Ранения в ДТП получили две пассажирки „Лексуса“: 11-летняя девочка и ее мама, а также водитель „Хендэ“, — рассказали в telegram-канале ведомства. 

По предварительным данным, авария произошла, так как «Лексус» выполнял поворот в нарушение правил ПДД. За рулем автомобиля находился 37-летний житель Губкинского (ЯНАО). Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП с регистратора проезжающей мимо машины. 

Автомобили столкнулись на улице Барнаульской
Автомобили столкнулись на улице Барнаульской
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о страшном ДТП на тюменской трассе. В аварии на автодороге Голышманово — Аромашево семь человек пострадали, а один — погиб.

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В Тюмени на улице Барнаульской столкнулись «Лексус» и «Хендэ». В результате аварии пострадали три человека, среди которых 11-летняя девочка, сообщили в Госавтоинспекции региона.  «Лексус и Хендэ столкнулись сегодня на ул. Барнаульской в Тюмени. Ранения в ДТП получили две пассажирки „Лексуса“: 11-летняя девочка и ее мама, а также водитель „Хендэ“, — рассказали в telegram-канале ведомства.  По предварительным данным, авария произошла, так как «Лексус» выполнял поворот в нарушение правил ПДД. За рулем автомобиля находился 37-летний житель Губкинского (ЯНАО). Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП с регистратора проезжающей мимо машины.  Ранее URA.RU сообщало о страшном ДТП на тюменской трассе. В аварии на автодороге Голышманово — Аромашево семь человек пострадали, а один — погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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