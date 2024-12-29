На 27-ом километре трассы Голышманово — Аромашево столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадали четыре человека из Тюменской области, а также семья с 9-летней дочкой из ХМАО. Водитель «ВАЗ» погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«В ДТП травмированы четверо пассажиров автомобиля „ВАЗ“: двое 48-летних мужчин и мужчины 56-ти и 39-ти лет, а также семья из Лангепаса, ехавшая в „Ладе“: 36-летний водитель, его 9-летняя дочь и жена 35-ти лет. 27-летний водитель „ВАЗ“ погиб», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным причинам, виновником является водитель «ВАЗ». По версии силовиков, он выехал на полосу встречного движения, из-за чего и случилось ДТП. При этом, права управления авто погибший не имел. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
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