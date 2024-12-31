В Екатеринбурге перенесли концерт скандальной рок-группы

В Екатеринбурге традиционное выступление группы «Курара» перенесли в интернет

01 января 2025 в 01:49 Размер текста - 17 +

До этого «Курара» отменила ряд своих выступлений (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU В этом году традиционное выступление группы «Курара» из Екатеринбурга фанаты смогут посмотреть только в онлайн трансляции. Доступна она будет тем, кто отправил донат. Об этом артисты сообщили в соцсетях. «1 января 2025 года в 18:00 по московскому времени, здесь будет трансляция специального акустического онлайн-концерта. Посмотреть смогут только „донатеры“», — написали музыканты. Летом выступления, посвященные 20-летию коллектива, отменяли «по независящим от музыкантов и организаторов причинам». В 2024 году в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Среди звезд оказался и солист «Курары» Олег Ягодин. Возможной причиной его попадания в этот стоп-лист стал скандал 2022 года. Во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге лидер группы выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ, она попала в эфир «Четвертого канала». В августе этого же года Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году традиционное выступление группы «Курара» из Екатеринбурга фанаты смогут посмотреть только в онлайн трансляции. Доступна она будет тем, кто отправил донат. Об этом артисты сообщили в соцсетях. «1 января 2025 года в 18:00 по московскому времени, здесь будет трансляция специального акустического онлайн-концерта. Посмотреть смогут только „донатеры“», — написали музыканты. Летом выступления, посвященные 20-летию коллектива, отменяли «по независящим от музыкантов и организаторов причинам». В 2024 году в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Среди звезд оказался и солист «Курары» Олег Ягодин. Возможной причиной его попадания в этот стоп-лист стал скандал 2022 года. Во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге лидер группы выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ, она попала в эфир «Четвертого канала». В августе этого же года Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей.