31 декабря 2024
30 декабря 2024

В Екатеринбурге перенесли концерт скандальной рок-группы

В Екатеринбурге традиционное выступление группы «Курара» перенесли в интернет
© Служба новостей «URA.RU»
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КУРАРА в Доме Печати.Екатеринбург, курара
До этого «Курара» отменила ряд своих выступлений (архивное фото) Фото:

В этом году традиционное выступление группы «Курара» из Екатеринбурга фанаты смогут посмотреть только в онлайн трансляции. Доступна она будет тем, кто отправил донат. Об этом артисты сообщили в соцсетях.

«1 января 2025 года в 18:00 по московскому времени, здесь будет трансляция специального акустического онлайн-концерта. Посмотреть смогут только „донатеры“», — написали музыканты. Летом выступления, посвященные 20-летию коллектива, отменяли «по независящим от музыкантов и организаторов причинам».

В 2024 году в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Среди звезд оказался и солист «Курары» Олег Ягодин. Возможной причиной его попадания в этот стоп-лист стал скандал 2022 года. Во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге лидер группы выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ, она попала в эфир «Четвертого канала». В августе этого же года Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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В этом году традиционное выступление группы «Курара» из Екатеринбурга фанаты смогут посмотреть только в онлайн трансляции. Доступна она будет тем, кто отправил донат. Об этом артисты сообщили в соцсетях. «1 января 2025 года в 18:00 по московскому времени, здесь будет трансляция специального акустического онлайн-концерта. Посмотреть смогут только „донатеры“», — написали музыканты. Летом выступления, посвященные 20-летию коллектива, отменяли «по независящим от музыкантов и организаторов причинам». В 2024 году в сети разошелся список «запрещенных» музыкантов, с которыми не рекомендуют сотрудничать промоутерам. Среди звезд оказался и солист «Курары» Олег Ягодин. Возможной причиной его попадания в этот стоп-лист стал скандал 2022 года. Во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге лидер группы выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ, она попала в эфир «Четвертого канала». В августе этого же года Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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