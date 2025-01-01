«Настоящий партнер Европы»: Зеленский решил удружить Трампу и разрекламировал американский газ

Глава Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны быстрее перейти на американский газ. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил Президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными», — написал Зеленский. Пост опубликован в официальном telegram-канале президента.
По словам украинского лидера, чем больше будет газа на рынке от «настоящих» партнеров Европы, тем быстрее будет преодолена европейская энергетическая зависимость от России. Он также подчеркнул, что общая задача ЕС на сегодня — поддержка Молдовы.
1 января российская компания «Газпром» приняла решение полностью ограничить транзит газа через Украину. Спустя несколько дней в Молдове произошло отключение централизованного отопления.
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