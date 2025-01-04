Появились неожиданные подробности теракта в Новом Орлеане

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар установил две бомбы на месте нападения, но они не сработали. Он намеревался активировать их с помощью передатчика, сообщает The New York Times, ссылаясь на данные ФБР.
«Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года, планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения», — говорится в материале. В тексте также отмечено, что бомбы не сработали по невыясненным причинам.
По данным следствия, Джаббар собрал взрывные устройства в своей мастерской. 1 января он совершил наезд на толпу, погибло 15 человек, 35 получили ранения. После этого он открыл огонь по полиции. Спустя время его ликвидировали.
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