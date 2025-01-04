Появились неожиданные подробности теракта в Новом Орлеане

NYT: обвиняемый в теракте в Новом Орлеане установил две бомбы на месте нападения
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На месте теракта были установлены две бомбы, пишет NYT (архивное фото)
На месте теракта были установлены две бомбы, пишет NYT (архивное фото) Фото:

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар установил две бомбы на месте нападения, но они не сработали. Он намеревался активировать их с помощью передатчика, сообщает The New York Times, ссылаясь на данные ФБР.

«Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года, планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения», — говорится в материале. В тексте также отмечено, что бомбы не сработали по невыясненным причинам.

По данным следствия, Джаббар собрал взрывные устройства в своей мастерской. 1 января он совершил наезд на толпу, погибло 15 человек, 35 получили ранения. После этого он открыл огонь по полиции. Спустя время его ликвидировали.

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Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар установил две бомбы на месте нападения, но они не сработали. Он намеревался активировать их с помощью передатчика, сообщает The New York Times, ссылаясь на данные ФБР. «Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года, планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения», — говорится в материале. В тексте также отмечено, что бомбы не сработали по невыясненным причинам. По данным следствия, Джаббар собрал взрывные устройства в своей мастерской. 1 января он совершил наезд на толпу, погибло 15 человек, 35 получили ранения. После этого он открыл огонь по полиции. Спустя время его ликвидировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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