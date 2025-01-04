Бербок отреагировала на отказ сирийской администрации жать ей руку

Министр иностранных дел Германии Аннален Бербок назвала казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, когда ей отказались пожимать руку, ожидаемым. Об этом сообщил «Focus».
«Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — передает слова министра немецкий журнал. Примечательно, что тогда вслед за министром к новому правительству Сирии подошел мужчина из немецкой делегации, и ему сирийцы сами протянули руки для приветствия.
Ранее глава МИД Германии Аннален Бербок совершила визит в Сирию. Ее встретили представители новой сирийской администрации. Они отказались жать политику руку.
По мнению издания Tagesschau, Бербок посетила Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю. Там отметили, что министр прибыла в страну, чтобы установить контакт Германии и Евросоюза с новыми правителями.
Перед своим отъездом в Сирию министр выразила мнение, что «новое начало» в стране возможно только при условии предоставления доступа к политическим процессам для всех граждан Сирии, независимо от их пола, этнической или религиозной принадлежности. Она также подчеркнула важность избегания задержек в проведении выборов и предотвращения любых попыток исламизации судебной системы и образовательной сферы.
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