Бербок отреагировала на отказ сирийской администрации жать ей руку

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Сирийцы отказались пожимать руку Бербок, но не ее коллегам
Сирийцы отказались пожимать руку Бербок, но не ее коллегам Фото:

Министр иностранных дел Германии Аннален Бербок назвала казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, когда ей отказались пожимать руку, ожидаемым. Об этом сообщил «Focus».

«Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — передает слова министра немецкий журнал. Примечательно, что тогда вслед за министром к новому правительству Сирии подошел мужчина из немецкой делегации, и ему сирийцы сами протянули руки для приветствия.

Ранее глава МИД Германии Аннален Бербок совершила визит в Сирию. Ее встретили представители новой сирийской администрации. Они отказались жать политику руку.

По мнению издания Tagesschau, Бербок посетила Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю. Там отметили, что министр прибыла в страну, чтобы установить контакт Германии и Евросоюза с новыми правителями.

Перед своим отъездом в Сирию министр выразила мнение, что «новое начало» в стране возможно только при условии предоставления доступа к политическим процессам для всех граждан Сирии, независимо от их пола, этнической или религиозной принадлежности. Она также подчеркнула важность избегания задержек в проведении выборов и предотвращения любых попыток исламизации судебной системы и образовательной сферы.

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Министр иностранных дел Германии Аннален Бербок назвала казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, когда ей отказались пожимать руку, ожидаемым. Об этом сообщил «Focus». «Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — передает слова министра немецкий журнал. Примечательно, что тогда вслед за министром к новому правительству Сирии подошел мужчина из немецкой делегации, и ему сирийцы сами протянули руки для приветствия. Ранее глава МИД Германии Аннален Бербок совершила визит в Сирию. Ее встретили представители новой сирийской администрации. Они отказались жать политику руку. По мнению издания Tagesschau, Бербок посетила Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю. Там отметили, что министр прибыла в страну, чтобы установить контакт Германии и Евросоюза с новыми правителями. Перед своим отъездом в Сирию министр выразила мнение, что «новое начало» в стране возможно только при условии предоставления доступа к политическим процессам для всех граждан Сирии, независимо от их пола, этнической или религиозной принадлежности. Она также подчеркнула важность избегания задержек в проведении выборов и предотвращения любых попыток исламизации судебной системы и образовательной сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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