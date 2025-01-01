В Сургуте загорелась квартира в центре города

Спасатели Сургута потушили пожар в многоквартирнике
В Сургуте (ХМАО) на улице 50 лет ВЛКСМ сгорел балкон многоэтажного дома. Об это сообщает пресс-служба МЧС региона.
«В 07:35 (мест.) поступило сообщение о возгорании на балконе жилого дома. Возгорание было локализовано в 07:48, открытое горение было ликвидировано в 07:53. По вызову от МЧС России привлекалось 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», — сообщается на сайте ведомства
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