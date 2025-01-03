03 января 2025

Свердловчанин стал миллионером благодаря новогодней лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Свердловской области выиграл крупный приз в лотерее 1 января (архивное фото)
Житель Свердловской области выиграл крупный приз в лотерее 1 января (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области 1 января выиграл один миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«В первый день нового, 2025 года житель Свердловской области стал миллионером, выиграв один миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальной Лотереи“», — рассказали представители лотереи. В 119-м тираже лотереи «Мечталлион» 1 января было разыграно больше миллиарда рублей на всех участников.

42 счастливчика из 25 регионов России стали миллионерами. Один из них — житель ХМАО, выигравший суперприз лотереи — больше 147 миллионов рублей.

В новогодней лотерее от «Русского лото» жители Свердловской области в общей сложности выиграли более 100 миллионов рублей. В десятке самых везучих регионов свердловчане заняли пятое место.

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Житель Свердловской области 1 января выиграл один миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи». «В первый день нового, 2025 года житель Свердловской области стал миллионером, выиграв один миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальной Лотереи“», — рассказали представители лотереи. В 119-м тираже лотереи «Мечталлион» 1 января было разыграно больше миллиарда рублей на всех участников. 42 счастливчика из 25 регионов России стали миллионерами. Один из них — житель ХМАО, выигравший суперприз лотереи — больше 147 миллионов рублей. В новогодней лотерее от «Русского лото» жители Свердловской области в общей сложности выиграли более 100 миллионов рублей. В десятке самых везучих регионов свердловчане заняли пятое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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