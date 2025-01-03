Свердловчанин стал миллионером благодаря новогодней лотерее

Житель Свердловской области 1 января выиграл один миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«В первый день нового, 2025 года житель Свердловской области стал миллионером, выиграв один миллион рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальной Лотереи“», — рассказали представители лотереи. В 119-м тираже лотереи «Мечталлион» 1 января было разыграно больше миллиарда рублей на всех участников.
42 счастливчика из 25 регионов России стали миллионерами. Один из них — житель ХМАО, выигравший суперприз лотереи — больше 147 миллионов рублей.
В новогодней лотерее от «Русского лото» жители Свердловской области в общей сложности выиграли более 100 миллионов рублей. В десятке самых везучих регионов свердловчане заняли пятое место.
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