Свердловчане выиграли более 100 млн рублей в Новый год

Жители Свердловской области в общей сложности выиграли более 100 млн рублей в новогодней лотерее от «Русского лото». Об этом URA.RU сообщили представители компании.
В десятке самых везучих регионов свердловчане заняли пятое место. В общей сложности они выиграли 100 млн 539 тысяч рублей. Также в топ попал еще один уральский регион — Челябинская область. Она замкнула десятку с суммой 68,5 млн рублей.
Самой же удачливой оказалась Сахалинская область: 1 января там появился новый лотерейный миллиардер. На втором, третьем и четвертом местах Московская область, Москва и Краснодарский край соответственно.
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