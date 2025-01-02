02 января 2025

Свердловчане выиграли более 100 млн рублей в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
Свердловская область заняла 5 место в десятке самых везучих регионов Фото:

Жители Свердловской области в общей сложности выиграли более 100 млн рублей в новогодней лотерее от «Русского лото». Об этом URA.RU сообщили представители компании.

В десятке самых везучих регионов свердловчане заняли пятое место. В общей сложности они выиграли 100 млн 539 тысяч рублей. Также в топ попал еще один уральский регион — Челябинская область. Она замкнула десятку с суммой 68,5 млн рублей.

Самой же удачливой оказалась Сахалинская область: 1 января там появился новый лотерейный миллиардер. На втором, третьем и четвертом местах Московская область, Москва и Краснодарский край соответственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области в общей сложности выиграли более 100 млн рублей в новогодней лотерее от «Русского лото». Об этом URA.RU сообщили представители компании. В десятке самых везучих регионов свердловчане заняли пятое место. В общей сложности они выиграли 100 млн 539 тысяч рублей. Также в топ попал еще один уральский регион — Челябинская область. Она замкнула десятку с суммой 68,5 млн рублей. Самой же удачливой оказалась Сахалинская область: 1 января там появился новый лотерейный миллиардер. На втором, третьем и четвертом местах Московская область, Москва и Краснодарский край соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...