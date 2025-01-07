Эксперт раскрыла, какие грубые ошибки совершают родители при лечении детей

Использование капель для сужения сосудов при лечении насморка у детей может спровоцировать развитие привыкания и ухудшение симптоматики после прекращения их применения. Об этом рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Елизавета Даутова.
«Одна из самых распространенных ошибок — частое применение сосудосуживающих капель. Эти препараты быстро облегчают дыхание, но их длительное использование может вызвать привыкание и усиление симптомов после отмены», — рассказала Даутова «Газете.Ru». Она советует применять такие капли не дольше трех-пяти дней подряд.
Также, по словам Даутовой, сухой воздух может усугубить состояние ребенка, страдающего насморком. Она отметила, что многие родители пренебрегают необходимостью регулярного проветривания помещений или использования увлажнителей воздуха. Кроме того, распространенной ошибкой является ненужное применение антибиотиков, добавила педиатр. Родители часто прибегают к антибиотикам уже при первых симптомах насморка. Даутова также подчеркнула, что длительный насморк может иметь аллергическую природу, что требует совершенно иного подхода к лечению.
Ранее журнал «Клео.ру» рассказал, что при домашнем лечении насморка можно использовать теплый компресс, который способствует уменьшению отека слизистой оболочки и облегчает дыхание. Кроме того, для облегчения носового дыхания полезно употреблять теплый чай или молоко с добавлением меда, лимона и имбиря, а также горячий бульон, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.