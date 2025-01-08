На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 8 января водитель легкового автомобиля влетел в столб на улице Восточная. На месте происшествия заметили реанимацию, полицию и сотрудников МЧС.
«Очень жесткая авария на Восточной улице. Машина прям обняла столб. На месте все спецслужбы, кого-то грузят в реанимацию», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
В отделе пропаганды ГАИ Екатеринбурга рассказали URA.RU, что сотрудники ведомства работают на месте происшествия. Информация уточняется.
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