08 января 2025
07 января 2025

«Машина обняла столб»: в Екатеринбурге легковушка попала в жесткую аварию. Фото

В Екатеринбурге машина врезалась в фонарный столб
© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи (архивное фото)
На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 8 января водитель легкового автомобиля влетел в столб на улице Восточная. На месте происшествия заметили реанимацию, полицию и сотрудников МЧС.

«Очень жесткая авария на Восточной улице. Машина прям обняла столб. На месте все спецслужбы, кого-то грузят в реанимацию», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

В отделе пропаганды ГАИ Екатеринбурга рассказали URA.RU, что сотрудники ведомства работают на месте происшествия. Информация уточняется.

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В Екатеринбурге вечером 8 января водитель легкового автомобиля влетел в столб на улице Восточная. На месте происшествия заметили реанимацию, полицию и сотрудников МЧС. «Очень жесткая авария на Восточной улице. Машина прям обняла столб. На месте все спецслужбы, кого-то грузят в реанимацию», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В отделе пропаганды ГАИ Екатеринбурга рассказали URA.RU, что сотрудники ведомства работают на месте происшествия. Информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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