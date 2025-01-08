Жителей Краснодарского края разбудили звуки взрывов

Взрывы гремят в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. По предварительным данным, сработала система ПВО. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Взрывы прогремели в небе около 1:30 ночи. Раздалось от четырёх до 11 взрывов. На окраине Славянска-на-Кубани очевидцы видели яркие вспышки», — пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на жителей Славянска-на-Кубани.
Жители станиц Полтавская и Петровская также подтверждают, что слышали звуки взрывов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.
В Энгельсе Саратовской области 8 января в результате атаки дронов и последующего пожара погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. В связи с увеличением площади возгорания власти ввели режим ЧС.
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