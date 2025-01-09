Shot: Саратов и Энгельс атаковали дроны «Бобер» со 100 кг взрывчатки

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После атаки дронов ВСУ в Энгельсе начался пожар на промышленном предприятии
После атаки дронов ВСУ в Энгельсе начался пожар на промышленном предприятии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия нанесла удар по Энгельсу и Саратову с помощью дронов «Бобер». Они несли на себе свыше 100 килограмм взрывчатки, сообщил telegram-канал Shot. 

«ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками „Бобер“, способными пролетать до 1000 километров. На себе они несли более 100 килограммов взрывчатки», — цитирует Life.ru telegram-канал. 

В результате атаки ВСУ в Энгельсе на одном из промышленных предприятий начался пожар. При этом российские средства ПВО сбили 11 украинских дронов. 

URA.RU направило запрос по ситуации в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. 

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Украинская армия нанесла удар по Энгельсу и Саратову с помощью дронов «Бобер». Они несли на себе свыше 100 килограмм взрывчатки, сообщил telegram-канал Shot.  «ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками „Бобер“, способными пролетать до 1000 километров. На себе они несли более 100 килограммов взрывчатки», — цитирует Life.ru telegram-канал.  В результате атаки ВСУ в Энгельсе на одном из промышленных предприятий начался пожар. При этом российские средства ПВО сбили 11 украинских дронов.  URA.RU направило запрос по ситуации в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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