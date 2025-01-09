Shot: Саратов и Энгельс атаковали дроны «Бобер» со 100 кг взрывчатки

Украинская армия нанесла удар по Энгельсу и Саратову с помощью дронов «Бобер». Они несли на себе свыше 100 килограмм взрывчатки, сообщил telegram-канал Shot.
«ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками „Бобер“, способными пролетать до 1000 километров. На себе они несли более 100 килограммов взрывчатки», — цитирует Life.ru telegram-канал.
В результате атаки ВСУ в Энгельсе на одном из промышленных предприятий начался пожар. При этом российские средства ПВО сбили 11 украинских дронов.
URA.RU направило запрос по ситуации в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
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