Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче по футболу между сборными этих стран. Об этом сообщает Sport24.
«Представители Российского футбольного союза (РФС) и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вели общение по поводу возможного матча весной-летом 2025 года. До официальных переговоров о матче дело не дошло», — говорится в сообщении. По данным СМИ, причиной остановки переговоров стало крушение самолета AZAL в Казахстане , которое произошло 25 декабря 2024 года. Воздушное судно осуществляло перелет из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 пассажирам.
Власти Чечни объявили 28 декабря днем траура после авиакатастрофы, произошедшей в Казахстане. Указ о дне траура подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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