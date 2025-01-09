09 января 2025

В Свердловской области поймали похитителя элитных авто из федерального розыска

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого мужчину заключили под стражу (архивное фото)
Обвиняемого мужчину заключили под стражу (архивное фото) Фото:

Свердловские полицейские поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске по обвинению за кражу элитных машин. Злоумышленник похитил Lexus РХ 350 в Каменске-Уральском в сентябре 2023 года, а после угнал два авто в Сухом Логе и одно в Камышлове. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский».

«В сентябре 2023 года с парковки торгового центра в Каменске-Уральском злоумышленник похитил Lexus РХ 350. В этом же году он украл дорогостоящие авто в городах Камышлов и Сухой Лог. Очередное свое преступление в Свердловской области он совершил спустя больше года — в декабре 2024 года в городе Сухой Лог», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сам мужчина, ранее судимый за покушение на убийство, был задержан в поселке городского типа Пышма. Его поймали сотрудники полиции Каменска-Уральского и их коллеги из ОМВД России «Сухоложский» и «Пышминский». Обвиняемого заключили под стражу. Его проверят на причастность к совершению преступлений в других регионах России.

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Свердловские полицейские поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске по обвинению за кражу элитных машин. Злоумышленник похитил Lexus РХ 350 в Каменске-Уральском в сентябре 2023 года, а после угнал два авто в Сухом Логе и одно в Камышлове. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский». «В сентябре 2023 года с парковки торгового центра в Каменске-Уральском злоумышленник похитил Lexus РХ 350. В этом же году он украл дорогостоящие авто в городах Камышлов и Сухой Лог. Очередное свое преступление в Свердловской области он совершил спустя больше года — в декабре 2024 года в городе Сухой Лог», — говорится в telegram-канале ведомства. Сам мужчина, ранее судимый за покушение на убийство, был задержан в поселке городского типа Пышма. Его поймали сотрудники полиции Каменска-Уральского и их коллеги из ОМВД России «Сухоложский» и «Пышминский». Обвиняемого заключили под стражу. Его проверят на причастность к совершению преступлений в других регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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