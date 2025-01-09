В Свердловской области поймали похитителя элитных авто из федерального розыска

Свердловские полицейские поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске по обвинению за кражу элитных машин. Злоумышленник похитил Lexus РХ 350 в Каменске-Уральском в сентябре 2023 года, а после угнал два авто в Сухом Логе и одно в Камышлове. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский».
«В сентябре 2023 года с парковки торгового центра в Каменске-Уральском злоумышленник похитил Lexus РХ 350. В этом же году он украл дорогостоящие авто в городах Камышлов и Сухой Лог. Очередное свое преступление в Свердловской области он совершил спустя больше года — в декабре 2024 года в городе Сухой Лог», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сам мужчина, ранее судимый за покушение на убийство, был задержан в поселке городского типа Пышма. Его поймали сотрудники полиции Каменска-Уральского и их коллеги из ОМВД России «Сухоложский» и «Пышминский». Обвиняемого заключили под стражу. Его проверят на причастность к совершению преступлений в других регионах России.
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