Покоривший США рокер готовится к драке в Екатеринбурге на базе миллиардера. Фото, видео

Александр Шиколай из Slaughter to Prevail выступит на RCC HARD

10 января 2025 в 12:40

Alex Terrible выступит в главном карде RCC HARD Фото: EPA/TASS Уроженец Большого Истока, лидер популярной в США и Европе рок-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (Alex Terrible) приехал в Екатеринбург. Здесь он тренируется в центре единоборств «Ратиборец», который принадлежит миллиардеру Виталию Кочеткову (сотовый оператор «Мотив») и девелоперу Сергею Трофимову. Музыкант работает над физической формой ради того, чтобы выступить в кулачном поединке RCC HARD. «Приехал в „Ратиборец" на ЖБИ, а тут перчатки, подписанные Джошем [Барнеттом]. Я встретил его в первый раз в Лондоне на нашем выступлении. Он пришел туда с его другом и по совместительству нашим менеджером из 5b, которые работают со Slipknot, Behemoth и разными крутыми группами, на которых я вырос. Маленькие знаки от вселенной», — написал Александр. Как рассказали URA.RU в пресс-службе RCC HARD, Alex Terrible подписал соглашение на один бой. «Александр давно хочет выступать на профессиональном уровне именно на голых кулаках и именно в RCC, так как Екатеринбург — его родной город», — пояснили в промоушене. О своем намерении выступить в профессиональном карде Шиколай рассказывал в интервью Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом). Рокер воплотит задуманное уже 25 января в Академии единоборств РМК. В свободное время от тренировок солист Slaughter to Prevail проводит с близкими. Также он успел посетить баскетбольный матч УГМК и «Надежды», который проходил 8 января. Александр Шиколай живет в США, где вместе с группой Slaughter to Prevail пользуется огромной популярностью у американцев. Шиколай признавался, что не стесняется демонстрировать свою любовь к триколору за пределами России, а европейские фанаты порой сами приносят российский флаг на концерты. Александр Шиколай немного делится с подписчиками своей подготовкой к бою Фото: соцсети Alex Terrible

