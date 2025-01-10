10 января 2025

В Челябинске при пожаре сгорела 93-летняя пенсионерка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
При пожаре в Челябинске погибла женщина Фото:

Пожар в пятиэтажном доме на улице Володарского в Челябинске унес жизнь пожилой женщины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание, которое охватило площадь в пять квадратных метров. Во время тушения в квартире была обнаружена женщина 1931 года рождения без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что вероятнее всего в жилище произошло короткое замыкание электропроводки. Точную причину возгорания установят сотрудники отделения дознания по пожарам.

Как сообщало URA.RU ранее, в городе Пласте при пожаре в доме погибли мужчина и женщина. Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении.

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Пожар в пятиэтажном доме на улице Володарского в Челябинске унес жизнь пожилой женщины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание, которое охватило площадь в пять квадратных метров. Во время тушения в квартире была обнаружена женщина 1931 года рождения без признаков жизни», — сообщили в ведомстве. В МЧС также уточнили, что вероятнее всего в жилище произошло короткое замыкание электропроводки. Точную причину возгорания установят сотрудники отделения дознания по пожарам. Как сообщало URA.RU ранее, в городе Пласте при пожаре в доме погибли мужчина и женщина. Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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