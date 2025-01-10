В Челябинске при пожаре сгорела 93-летняя пенсионерка

11 января 2025 в 22:38 Размер текста - 17 +

При пожаре в Челябинске погибла женщина Фото: Анна Майорова © URA.RU Пожар в пятиэтажном доме на улице Володарского в Челябинске унес жизнь пожилой женщины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание, которое охватило площадь в пять квадратных метров. Во время тушения в квартире была обнаружена женщина 1931 года рождения без признаков жизни», — сообщили в ведомстве. В МЧС также уточнили, что вероятнее всего в жилище произошло короткое замыкание электропроводки. Точную причину возгорания установят сотрудники отделения дознания по пожарам. Как сообщало URA.RU ранее, в городе Пласте при пожаре в доме погибли мужчина и женщина. Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в пятиэтажном доме на улице Володарского в Челябинске унес жизнь пожилой женщины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание, которое охватило площадь в пять квадратных метров. Во время тушения в квартире была обнаружена женщина 1931 года рождения без признаков жизни», — сообщили в ведомстве. В МЧС также уточнили, что вероятнее всего в жилище произошло короткое замыкание электропроводки. Точную причину возгорания установят сотрудники отделения дознания по пожарам. Как сообщало URA.RU ранее, в городе Пласте при пожаре в доме погибли мужчина и женщина. Вероятнее всего, причиной ЧП послужила неосторожность при курении.