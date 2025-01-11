В аэропорту Кольцово задерживаются два рейса до Санкт-Петербурга авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Якутия», указано на онлайн-табло авиагавани. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, аэропорт Пулково (Петербург) не принимает и не отправляет рейсы из-за снежного ливня.
«В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково сегодня утром сильные ливневые осадки в виде снега. В этих условиях самолеты, выполняющие рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно совершают посадки на запасных аэродромах, так как Пулково временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — написал Кореянко в своем telegram-канале.
Самолет Airbus-320 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург 12 января в 13:10 по местному времени. Вылет Boeing-737 авиакомпании «Якутия» перенесли с 11:40 до 18:00 по уральскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. Ответы ожидаются.
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