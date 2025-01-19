СК завел уголовное дело после массового расстрела мирных жителей под Суджей

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По факту убийства жителей села Русское Поречное завели уголовное дело
По факту убийства жителей села Русское Поречное завели уголовное дело Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении украинских бойцов по факту убийства мирных жителей в селе Русское Поречное под Суджей Курской области. Об этом сообщили в СК РФ.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС.

По данным следствия, инцидент произошел в январе 2025 года, когда военнослужащие ВСУ на территории села Русское Поречное убили не менее семи мирных жителей, которые находились в подвале одного из жилых домов. В рамках дальнейшего расследования СК России планирует установить всех лиц, причастных к преступлению, и привлечь их к ответственности.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, лица, совершившие зверства в отношении мирного населения Курской области, будут неизбежно наказаны, пишет RT. Захарова назвала действия боевиков ВСУ серьезным нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Ранее подвалы с телами замученных местных жителей были обнаружены в селе Русское Поречное Курской области после его освобождения российскими силами. В подвалах были найдены изувеченные и связанные тела пожилых людей, а также разорванные и изуродованные останки жителей.

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Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении украинских бойцов по факту убийства мирных жителей в селе Русское Поречное под Суджей Курской области. Об этом сообщили в СК РФ. «Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС. По данным следствия, инцидент произошел в январе 2025 года, когда военнослужащие ВСУ на территории села Русское Поречное убили не менее семи мирных жителей, которые находились в подвале одного из жилых домов. В рамках дальнейшего расследования СК России планирует установить всех лиц, причастных к преступлению, и привлечь их к ответственности. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, лица, совершившие зверства в отношении мирного населения Курской области, будут неизбежно наказаны, пишет RT. Захарова назвала действия боевиков ВСУ серьезным нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Ранее подвалы с телами замученных местных жителей были обнаружены в селе Русское Поречное Курской области после его освобождения российскими силами. В подвалах были найдены изувеченные и связанные тела пожилых людей, а также разорванные и изуродованные останки жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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