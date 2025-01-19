СК завел уголовное дело после массового расстрела мирных жителей под Суджей

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении украинских бойцов по факту убийства мирных жителей в селе Русское Поречное под Суджей Курской области. Об этом сообщили в СК РФ.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС.
По данным следствия, инцидент произошел в январе 2025 года, когда военнослужащие ВСУ на территории села Русское Поречное убили не менее семи мирных жителей, которые находились в подвале одного из жилых домов. В рамках дальнейшего расследования СК России планирует установить всех лиц, причастных к преступлению, и привлечь их к ответственности.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, лица, совершившие зверства в отношении мирного населения Курской области, будут неизбежно наказаны, пишет RT. Захарова назвала действия боевиков ВСУ серьезным нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
Ранее подвалы с телами замученных местных жителей были обнаружены в селе Русское Поречное Курской области после его освобождения российскими силами. В подвалах были найдены изувеченные и связанные тела пожилых людей, а также разорванные и изуродованные останки жителей.
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