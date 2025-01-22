В Перми открылся клуб, названный в честь самой известной милфы мира

В Перми начал работать ночной клуб «Мама Стифлера»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми открылся ночной клуб «Мама Стифлера», который назван в честь героини фильма «Американский пирог». Об этом сказано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Почему „Мама Стифлера“? Все просто. Это место для отдыха и самовыражения», — говорится в сообщении. Уточняется, что ночной клуб занимает помещения бара Story.

Мама Стифлера — персонаж, которого сыграла актриса Дженнифер Кулидж в фильме «Американский пирог». Она считается одной из самых известных милф в мире, а этот термин стал популярен именно благодаря ей. Так называют сексуально привлекательных женщин в возрасте от 33 до 44 лет, имеющих ребенка. На момент съемки в фильме «Американский пирог» Кулидж было 38 лет.

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В Перми открылся ночной клуб «Мама Стифлера», который назван в честь героини фильма «Американский пирог». Об этом сказано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». «Почему „Мама Стифлера“? Все просто. Это место для отдыха и самовыражения», — говорится в сообщении. Уточняется, что ночной клуб занимает помещения бара Story. Мама Стифлера — персонаж, которого сыграла актриса Дженнифер Кулидж в фильме «Американский пирог». Она считается одной из самых известных милф в мире, а этот термин стал популярен именно благодаря ей. Так называют сексуально привлекательных женщин в возрасте от 33 до 44 лет, имеющих ребенка. На момент съемки в фильме «Американский пирог» Кулидж было 38 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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