Челябинская ГАИ выступила с предупреждением из-за 30-градусных морозов

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Челябинская ГАИ призвала пешеходов и водителей быть осторожными на дорогах
Челябинская ГАИ призвала пешеходов и водителей быть осторожными на дорогах Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области объявила экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион 30-градусных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы предупреждаем о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием до -30 градусов. Перед поездкой обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива», — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Также отмечается, что важно использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Водителям рекомендуется соблюдать увеличенную дистанцию и безопасную скорость, особенно на загородных трассах, где температура может быть еще ниже.

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Госавтоинспекция Челябинской области объявила экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион 30-градусных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мы предупреждаем о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием до -30 градусов. Перед поездкой обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива», — сообщили в пресс-службе ГАИ. Также отмечается, что важно использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Водителям рекомендуется соблюдать увеличенную дистанцию и безопасную скорость, особенно на загородных трассах, где температура может быть еще ниже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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