Челябинская ГАИ выступила с предупреждением из-за 30-градусных морозов

Госавтоинспекция Челябинской области объявила экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион 30-градусных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы предупреждаем о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием до -30 градусов. Перед поездкой обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива», — сообщили в пресс-службе ГАИ.
Также отмечается, что важно использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Водителям рекомендуется соблюдать увеличенную дистанцию и безопасную скорость, особенно на загородных трассах, где температура может быть еще ниже.
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