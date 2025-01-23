«Думали, умер»: в Екатеринбурге покупатели алкомаркета откачали кассира после остановки сердца. Видео

В Екатеринбурге покупатели алкомаркета откачали кассира после остановки сердца

23 января 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

Кассиру диагностировали эпилепсию (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге у продавца алкомаркета «Магнум-Винотека» на Стрелочников, 8-А остановилось сердце прямо за кассой, но его спас покупатель, который заметил неладное, а коллега вызвала скорую помощь. Подробнее о том, что случилось, URA.RU рассказал сам 26-летний продавец. 11 января у Ивана [имя изменено] был обычный рабочий день. Он работал на складе, а затем коллега вызвала его на кассу. «Спешил к ней и почувствовал тяжесть в теле. На кассе взял товар, чтобы отсканировать, но мои руки резко дернуло. Я пытался пошутить, что еще не проснулся. Но внутри меня нарастала паника», — рассказал продавец. Затем руки дернуло снова — он попросил покупателей пройти к другой кассе. В момент, когда Ивана спасали покупатели, к нему ехала скорая помощь Фото: Илья Московец © URA.RU «Когда они начали отходить, меня как будто за канаты кто-то дернул назад. Как меня откинуло на спинку кресла, я уже не помню. В тот момент я уже отключился: ничего не видел и не чувствовал. Что было дальше — узнал только по видео <…> Со слов коллеги, мои глаза закатились, я был синий как в мультике „Смурфики“. Все думали, что я умер. В себя пришел в скорой, спрашиваю — что произошло? Медики мне отвечают: „Помолчите, пожалуйста, сейчас вам нельзя разговаривать. У вас была остановка сердца“», — вспоминает Иван. До приезда врачей первую помощь ему оказали покупатели, которые сразу же бросились на помощь. Судя по видео, один из мужчин заметил, что кассиру стало плохо, вытащил его из-за стола, быстро уложил на пол, сделал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Этим мужчиной оказался Григорий Козлов — сотрудник управления технологического транспорта и спецтехники «Газпром добыча Надым» (ЯНАО). «Сначала у него начался приступ эпилепсии — я оперативно среагировал. Затем уже из приступа я его вывел. Когда понял, что у него произошла остановка сердца, пришлось принимать экстренные меры по реанимации», — рассказал агентству Григорий, отметив, что в это время его жена координировала сотрудницу магазина, приносила воду и полотенце. По его словам, у него нет медицинского образования, однако он знал, что делает. «Я работаю на севере, на очень больших машинах. Там нас обучают медпомощи. <…> Да и генетически, наверное, заложено. Я не врач», — рассказал Козлов, отметив, что скорая помощь приехала быстро. Сейчас Иван проходит обследования и принимает лекарства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проблемы со здоровьем у Ивана уже около 14 лет — по его выражению, его часто «дергает». «Меня направляли постоянно то к неврологам, то к психиатру. Говорили, что это может быть из-за нервов. <…> Хотя я не из тех людей, которые много нервничают. Я, наверное, больше из тех, кто поработал, пришел домой и занимается своими делами», — сказал парень, которому после случившегося все-таки диагностировали эпилепсию. От госпитализации он отказался, так как ему сказали, что лежать в больнице придется от недели до месяца. Иван вышел на работу через два дня после случившегося. Хоть от стационара он и отказался, но обследования проходить продолжает. По его словам, компания пообещала компенсировать ему расходы на осмотры. «У меня характер такой. В 2023-м меня сбила машина — были сломаны плечи и позвонок. На работу я вышел через месяц», — вспомнил он. После остановки сердца ему назначили медикаментозное лечение. Иван падает так не впервые, но январский случай оказался для него самым страшным. «Помню, как-то шел по улице и почувствовал вялость, ноги стали ватными. Думал, зайду в магазин, быстро куплю и пойду домой. Но нет: иду — смена картинки — и я уже лежу на снегу. Кто-то может подумать, что я пьяный, и посмеяться», — сказал Иван. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у продавца алкомаркета «Магнум-Винотека» на Стрелочников, 8-А остановилось сердце прямо за кассой, но его спас покупатель, который заметил неладное, а коллега вызвала скорую помощь. Подробнее о том, что случилось, URA.RU рассказал сам 26-летний продавец. 11 января у Ивана [имя изменено] был обычный рабочий день. Он работал на складе, а затем коллега вызвала его на кассу. «Спешил к ней и почувствовал тяжесть в теле. На кассе взял товар, чтобы отсканировать, но мои руки резко дернуло. Я пытался пошутить, что еще не проснулся. Но внутри меня нарастала паника», — рассказал продавец. Затем руки дернуло снова — он попросил покупателей пройти к другой кассе. «Когда они начали отходить, меня как будто за канаты кто-то дернул назад. Как меня откинуло на спинку кресла, я уже не помню. В тот момент я уже отключился: ничего не видел и не чувствовал. Что было дальше — узнал только по видео <…> Со слов коллеги, мои глаза закатились, я был синий как в мультике „Смурфики“. Все думали, что я умер. В себя пришел в скорой, спрашиваю — что произошло? Медики мне отвечают: „Помолчите, пожалуйста, сейчас вам нельзя разговаривать. У вас была остановка сердца“», — вспоминает Иван. До приезда врачей первую помощь ему оказали покупатели, которые сразу же бросились на помощь. Судя по видео, один из мужчин заметил, что кассиру стало плохо, вытащил его из-за стола, быстро уложил на пол, сделал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Этим мужчиной оказался Григорий Козлов — сотрудник управления технологического транспорта и спецтехники «Газпром добыча Надым» (ЯНАО). «Сначала у него начался приступ эпилепсии — я оперативно среагировал. Затем уже из приступа я его вывел. Когда понял, что у него произошла остановка сердца, пришлось принимать экстренные меры по реанимации», — рассказал агентству Григорий, отметив, что в это время его жена координировала сотрудницу магазина, приносила воду и полотенце. По его словам, у него нет медицинского образования, однако он знал, что делает. «Я работаю на севере, на очень больших машинах. Там нас обучают медпомощи. <…> Да и генетически, наверное, заложено. Я не врач», — рассказал Козлов, отметив, что скорая помощь приехала быстро. Проблемы со здоровьем у Ивана уже около 14 лет — по его выражению, его часто «дергает». «Меня направляли постоянно то к неврологам, то к психиатру. Говорили, что это может быть из-за нервов. <…> Хотя я не из тех людей, которые много нервничают. Я, наверное, больше из тех, кто поработал, пришел домой и занимается своими делами», — сказал парень, которому после случившегося все-таки диагностировали эпилепсию. От госпитализации он отказался, так как ему сказали, что лежать в больнице придется от недели до месяца. Иван вышел на работу через два дня после случившегося. Хоть от стационара он и отказался, но обследования проходить продолжает. По его словам, компания пообещала компенсировать ему расходы на осмотры. «У меня характер такой. В 2023-м меня сбила машина — были сломаны плечи и позвонок. На работу я вышел через месяц», — вспомнил он. После остановки сердца ему назначили медикаментозное лечение. Иван падает так не впервые, но январский случай оказался для него самым страшным. «Помню, как-то шел по улице и почувствовал вялость, ноги стали ватными. Думал, зайду в магазин, быстро куплю и пойду домой. Но нет: иду — смена картинки — и я уже лежу на снегу. Кто-то может подумать, что я пьяный, и посмеяться», — сказал Иван.