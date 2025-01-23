Путин дал указание помогать иностранцам, разделяющим ценности РФ

В России будет создан Проектный офис, который будет заниматься помощью иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Соответствующие поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Почти год назад на форуме был поднят вопрос о том, чтобы иностранные граждане, разделяющие наши ценности, могли переехать в Россию, получить гражданство нашей страны. Соответствующие решения приняты. По моему поручению, под руководством МВД на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ) создается специальный Проектный офис», — сообщил Владимир Путин на заседании набсовета АСИ, его слова передает «Интерфакс».
Задачей центра, по словам главы государства, станет полное сопровождение иностранца при переезде в РФ — помощь с обустройством, поиском работы, обучением детей. Путин подчеркнул, что Россия должна быть в авангарде формирования модели развития, которая основана на незыблемых ценностях — свободе, ответственности, благополучии, справедливости, стремлении каждого человека приносить пользу обществу, традиционной многодетной семье.
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