Путин дал указание помогать иностранцам, разделяющим ценности РФ

Путин: в России будет создан центр по полному сопровождению иностранцев
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Путин заявил о создании центра помощи для приезжих, разделяющих иностранные ценности
Путин заявил о создании центра помощи для приезжих, разделяющих иностранные ценности Фото:

В России будет создан Проектный офис, который будет заниматься помощью иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Соответствующие поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Почти год назад на форуме был поднят вопрос о том, чтобы иностранные граждане, разделяющие наши ценности, могли переехать в Россию, получить гражданство нашей страны. Соответствующие решения приняты. По моему поручению, под руководством МВД на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ) создается специальный Проектный офис», — сообщил Владимир Путин на заседании набсовета АСИ, его слова передает «Интерфакс».

Задачей центра, по словам главы государства, станет полное сопровождение иностранца при переезде в РФ — помощь с обустройством, поиском работы, обучением детей. Путин подчеркнул, что Россия должна быть в авангарде формирования модели развития, которая основана на незыблемых ценностях — свободе, ответственности, благополучии, справедливости, стремлении каждого человека приносить пользу обществу, традиционной многодетной семье.

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В России будет создан Проектный офис, который будет заниматься помощью иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Соответствующие поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Почти год назад на форуме был поднят вопрос о том, чтобы иностранные граждане, разделяющие наши ценности, могли переехать в Россию, получить гражданство нашей страны. Соответствующие решения приняты. По моему поручению, под руководством МВД на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ) создается специальный Проектный офис», — сообщил Владимир Путин на заседании набсовета АСИ, его слова передает «Интерфакс». Задачей центра, по словам главы государства, станет полное сопровождение иностранца при переезде в РФ — помощь с обустройством, поиском работы, обучением детей. Путин подчеркнул, что Россия должна быть в авангарде формирования модели развития, которая основана на незыблемых ценностях — свободе, ответственности, благополучии, справедливости, стремлении каждого человека приносить пользу обществу, традиционной многодетной семье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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