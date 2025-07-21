«РВ»: ПВО Украины не могут сбивать дроны над Киевом из-за непогоды

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Из-за плохой видимости и непогоды ПВО не может сбивать дроны
Из-за плохой видимости и непогоды ПВО не может сбивать дроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за сложных погодных условий и плохой видимости силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины испытывают трудности с обнаружением и перехватом дронов. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы. 

«Из-за плохой видимости и непогоды ПВО не может сбивать дроны», — пишет telegram-канал. Авторы ссылаются на украинские ресурсы. 

Издание Le Monde еще в конце весны писало, что у Киева заканчиваются системы ПВО из-за атак российских дронов. По данным журналистов, ПВО в целом перегружена из-за ударов РФ. 

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Из-за сложных погодных условий и плохой видимости силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины испытывают трудности с обнаружением и перехватом дронов. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.  «Из-за плохой видимости и непогоды ПВО не может сбивать дроны», — пишет telegram-канал. Авторы ссылаются на украинские ресурсы.  Издание Le Monde еще в конце весны писало, что у Киева заканчиваются системы ПВО из-за атак российских дронов. По данным журналистов, ПВО в целом перегружена из-за ударов РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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